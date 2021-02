Iker Casillas acompaña a sus hijos disfrazados al colegio para celebrar el Carnaval

12/02/2021 Iker Casillas ha llevado a sus hijos disfrazados al colegio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Con Sara Carbonero recuperándose satisfactoriamente de la operación a la que fue sometida hace una semana, y después de conocer que este fin de semana recibirá el alta hospitalaria y la semana que viene se reincorporará al trabajo en Radio Marca, Iker Casillas recupera poco a poco la normalidad.



Así, a pesar de que está totalmente volcado en su mujer y que pasa todo el tiempo que puede con ella en el hospital, el exfutbolista no descuida a sus hijos Martín y Lucas - de 7 y 4 años - y para que los pequeños no noten la momentánea ausencia de mamá, es Casillas el encargado de llevar cada día a sus pequeños al colegio.



Todo un padrazo, Iker no está dispuesto a que sus hijos sean diferentes a otros niños y, a pesar del ingreso de Sara, el madridista se ha ocupado personalmente de que Martín y Lucas vivan a tope el Carnaval, fiesta que el colegio en el que estudian a las afueras de Madrid, celebra de un modo especial.



Por ello, esta mañana Casillas llevaba a sus hijos disfrazados a al cole. Muy pendiente de ellos en todo momento, Iker llevaba las bolsitas del almuerzo de los niños en la mano mientras Martín, caracterizado como "Joker" y Lucas, disfrazado de "Batman", entraban felices al centro, dispuestos a reunirse con sus amiguitos y celebrar una de fiestas favoritas de cualquier niño.