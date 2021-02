Halep encuentra la calma tras la tormenta para estar en octavos

EFE/EPA/DEAN LEWINS

Melbourne (Australia), 12 feb (EFE).- La rumana Simona Halep encontró la calma tras la tormenta al derrotar a la rusa Viktoria Kudermetova (32) por 6-1 y 6-3 en la tercera ronda del Abierto de Australia, después de estar a punto de caer eliminada en su anterior partido, ante la rosa Ajla Tomljanovic.

"Tendré que estar muy preparada si ella gana su partido porque cuando jugamos en Roland Garros me venció con facilidad", comentó ante la posibilidad de enfrentarse a la polca Iga Swiatek (15) en los octavos de final.

Halep también indicó, del mismo modo que lo han hecho muchos tenistas, que las pistas de este año son rápidas y que a ella, que cuenta con un estilo sólido desde el fondo de la pista, le obliga a estar muy atenta.

"No es fácil pero a mí personalmente me gusta", comentó tras su triunfo en la pista central Rod Laver Arena.

La rumana y segunda clasificada mundial sigue con opciones de conseguir la que sería su tercera corona Grand Slam después de sus títulos en Roland Garros en 2018 y en Wimbledon en 2019.