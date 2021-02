Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla no quiere pensar en la Champions y el Eibar y el Valladolid viven un duelo directo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Sevilla intentará no despistarse con la vuelta de la Liga de Campeones y mantener su actual buena trayectoria ante el colista Huesca, mientras que en Ipurua, el Eibar y el Valladoldi dirimirán un importante duelo directo, en partidos correspondientes a la vigesimotercera jornada de LaLiga Santander.



En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla, tercer clasificado, buscará sumar su novena victoria consecutiva entre Liga y Copa del Rey, y ratificar su gran estado de forma a días de recibir al Borussia Dortmund alemán en la ida de octavos de final de la Champions.



El duelo continental es de mucha importancia y eso puede provocar que el equipo pueda desconcentrarse un tanto ante la visita del 'farolillo rojo', un equipo que ha mejorado con la llegada de Pacheta al banquillo y que quiere frenar la racha victoriosa de los de Julen Lopetegui.



El conjunto hispalense lleva cuatro triunfos consecutivos como local en Liga y pretender alargar ese contador en el mejor momento de la temporada y con el refuerzo anímico de haber dado un buen paso hacia la final de la Copa del Rey tras ganar en la ida de las semifinales por 2-0 al FC Barcelona.



El Sevilla, en parte por la buena actuación de Bono, dejó por sexto partido consecutivo la portería a cero, otra demostración de que atrás está recuperando la firmeza de la pasada campaña y que viene acompañada por una mejoría en la eficacia ofensiva.



Lo más probable es que Julen Lopetegui apueste por las rotaciones para este choque, con la entrada de Luuk de Jong y de Munir en el frente ofensivo por el goleador En Nesyri y por Suso, mientras que el 'Papu' Gómez se mantendría en el puesto de Ocampos, baja junto al capitán Jesús Navas y Marcus Acuña.



Por su parte, el Huesca llega dispuesto a no perdonar ningún atisbo de relajación en el bando local para sacar lo máximo que pueda en su pelea por eludir el descenso. El conjunto oscense, pese a haber ganado sólo dos partidos, está sólo a cuatro puntos, pero necesita sumar para no descolgarse.



Los de Pacheta dejaron buena imagen pese a la derrota de la pasada jornada en El Alcoraz y esa mejoría tratarán de volver a ofrecerla para recuperar el máximo de puntos posibles. Lo intentará con un once similar, aunque la duda puede estar en jugar con Okazaki como acompañante de Rafa Mir, u optar por Ontiveros.



Por otro lado, Ipurua será el escenario de un seguramente tenso encuentro (18.30 horas) entre el Eibar, decimoséptimo clasificado, y el Valladolid, decimoctavo, ambos empatados a 20 puntos e inmersos en un delicado momento.



El equipo 'armero' sólo ha podido sacar uno de los últimos 15 puntos y sigue metido en problemas al igual que el vallisoletano, que tras tener una sensible mejoría de resultados, ha sumado un punto más que su rival en los últimos cinco choques.



Ambos tendrán que controlar los nervios en un choque puede definir el futuro de Sergio González, al que la pobre imagen dejada por su equipo en Mendizorrotza hace una semana le hizo preguntarse si a lo mejor no era el idóneo. El Eibar intentará no dejar escapar más puntos fuera de su estadio y conseguir además ganarle el 'goal-average' al Valladolid.



José Luis Mendilibar podrá contar finalmente con el defensa Pedro Bigas para conformar su once, mientras que Sergio González tendrá que retocar bastante el suyo por las bajas, por sanción de Alcaraz, San Emeterio y Joaquín, y, por lesión, de Óscar Plano. El canterano Miguel Ángel Rubio apunta a titular en el centro de la zaga.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 23 DE LALIGA SANTANDER.



Granada-Atlético. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 14.00.



Sevilla-Huesca. Medié Jiménez (C.Catalán) 16:15.



Eibar-Valladolid. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-Manchego) 18:30.



Barcelona-Alavés. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 21:00.