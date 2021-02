12/02/2021 Fútbol.- (Previa) El FC Barcelona quiere desquitarse ante el EDF Logroño y conquistar la Copa de la Reina. El FC Barcelona parte como el gran favorito para conquistar este sábado (17.30 horas/Teledeporte) en La Rosaleda de Málaga la Copa de la Reina de la temporada 2019-2020 frente a un EDF Logroño que acude sin presión y con el objetivo de plantar cara todo lo posible. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES MÁLAGA RFEF



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona parte como el gran favorito para conquistar este sábado (17.30 horas/Teledeporte) en La Rosaleda de Málaga la Copa de la Reina de la temporada 2019-2020 frente a un EDF Logroño que acude sin presión y con el objetivo de plantar cara todo lo posible.



El conjunto catalán y el riojano protagonizarán la primera de las dos finales coperas que se esperan disputar en este 2021. Ambos se han plantado en la cita sin encajar gol y dejando fuera a Sporting Huelva (0-4), Deportivo ABANCA (1-0) y Sevilla (6-0), en el caso del líder de la Primera Iberdrola, y a Espanyol (0-2), Betis (1-0) y Athletic Club (0-0 y victoria en los penaltis), en el del equipo de Javier Moncayo.



Se da la circunstancia de que este técnico no era el inquilino del banquillo cuando el EDF Logroño consiguió el histórico pase a la pelea por un trofeo que parece destinado para las blaugranas por lo que se está viendo durante esta temporada en la que todavía no ha perdido ningún encuentro. Ahora, si cumple los pronósticos, recuperará el trono copero que cedió en 2019 y conquistará su séptimo trofeo para deshacer el empate con el Espanyol y encabezar el palmarés.



El equipo que dirige Lluís Cortes sólo tiene el 'borrón' de no haber podido conquistar el primer título que se puso en juego, la Supercopa de España, después de caer por penaltis en su semifinal ante el Atlético de Madrid, y con ese ánimo de revancha saldrá a no dejar margen ante un rival que ve este encuentro como otro premio tras haber disputado también esa Supercopa, donde cayó ante el Levante por 3-1.



Toda la responsabilidad es para el Barça, un equipo que, sin embargo, sabe manejar ya esa situación y que acude a la cita tras encadenar 16 victorias consecutivas ligueras, el mejor inicio de su historia y de la competición. Entre ellas, están dos ya ante el conjunto riojano, el más reciente hace una semana en los Campos del Mundial 82 y con victoria por 0-2 de las blaugranas, con goles de Vicky Losada y Hamaroui.



El EDF Logroño tuvo entonces la 'ayuda' del césped artificial, pero aún sí pudo contener la 'maquinaria' ofensiva de su rival, que promedia más de cinco goles por partido en el torneo doméstico y que en el Johan Cruyff goleó por 6-0.



El equipo riojano, que acude a La Rosaleda tras encajar tres derrotas seguidas, tendrá que repetir ese esfuerzo con la ayuda de la ilusión que le da a su plantilla de estar ante una final histórica para un club que ascendió en 2018 a la élite, fecha desde la cual no ha sido capaz ni de sumar ni de marcar al FC Barcelona.



Romper ese muro se antoja vital, lo mismo que conseguir que el encuentro no se rompa demasiado pronto a favor de su rival, lo que pasa por intentar que este no tenga exclusivamente el balón, una misión altamente difícil. Cortés confirmó que Mariona Caldentey está recuperada del tobillo que se dañó el pasado miércoles ante el Betis, por lo que tendrá todo su arsenal listo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Paños; Torrejón, León, Pereira, Ouahabi; Graham, Guijarro, Putellas, Caldentey; Oshoala y Hermoso.



EDF LOGROÑO: Tajonar; Caracas, Cazalla, Inés, Leti Méndez; Tavlo, Ana Velázquez, Asantewaa, Judith; Guehai Ida y Boho.



--ÁRBITRA: Zulema González González (C.Gallego).



--ESTADIO: La Rosaleda.



--HORA: 17.30/Teledeporte.