Fútbol.- Mourinho: "Bale pidió un escáner y no había lesión, pero él sigue sin encontrarse bien"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Tottenham, José Mourinho, no pasó por alto las preguntas sobre Gareth Bale y su última publicación en las redes sociales para desmentir al jugador galés, y para desvelar que el escáner no muestra lesión aunque el jugador cedido por el Real Madrid siga "sin encontrarse bien".



"He de admitir que esa publicación crea la necesidad de hablar de ella, porque crea una contradicción entre lo que aparece en ella y la realidad. Desde el principio de temporada he intentado ser discreto y mantener estas cosas de puertas para adentro, pero creo que ya es el momento de ser claro con lo que está pasando", indicó Mourinho en rueda de prensa.



"Seguramente la publicación ni siquiera sea responsabilidad suya, pero mostraba que había entrenado bien y que estaba listo cuando ésa es una afirmación completamente errónea. Así que cuando me preguntáis, tengo que decir la verdad", añadió el de Setúbal sobre su pupilo.



El técnico portugués dijo "por última vez" lo que está ocurriendo con el jugador internacional. "Bale no se sentía bien, pidió un escáner, se le hizo y no había ninguna lesión, pero él seguía sin encontrarse bien", agregó el preparador de los 'spurs'.



"Así que no podemos ir contra las sensaciones que tenga que el futbolista. No estaba preparado para jugar, tan simple como eso, y si lo está entonces mañana (sábado) estará convocado", sentenció Mourinho sobre el compromiso que tiene el Tottenham ante el líder Manchester City.