Fútbol.- Koeman insiste contra el VAR: "El VAR tenía que corregir y decir que era penalti"

02/01/2021 El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en rueda de prensa DEPORTES MIGUEL RUIZ/FCB



Sobre LaLiga y el Alavés: "Ganar es importante para afrontar el partido contra el PSG"



BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha vuelto a cargar contra el VAR al asegurar que no entiende por qué no entró a "corregir" la decisión del árbitro en el duelo copero contra el Sevilla en la acción del posible penalti sobre Jordi Alba, que el técnico ve "claro" que la falta pitada fue dentro del área sevillista.



"Como dije, es penalti. Y hay una imagen del árbitro que dice es falta, pero fuera. Y es verdad que hay falta, pero dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra, porque la falta era dentro y el árbitro pitó la falta. El VAR tenía que corregir y decir que era dentro", manifestó en rueda de prensa.



Koeman cree que no era una jugada "tan complicada" de pitar. "Pero nada más. Es penalti, pueden equivocarse, no hay problema, pero hay que poner la cara delante", expresó el técnico, que ya fue expedientado por unas críticas previas al video-arbitraje.



Además, su jugador Gerard Piqué, lesionado, podría ser sancionado por comentar en una charla en los medios que el 85 por ciento de los árbitros eran aficionados del Real Madrid y que pitaban, aunque fuera inconscientemente, a su favor.



"Es mi problema porque le sancionan con partidos, pero no voy a entrar. Piqué es responsable y tiene experiencia para decir lo que quiere. Pero hay que ir con cuidado porque con pocas cosas, te hacen un problema. Hay que intentar criticar pero con respeto y palabras que no te puedan hacer nada", se sinceró Koeman, siguiendo su cruzada arbitral.



Por otro lado, preguntado por la no llegada del central Èric García, lo aceptó pero aprovechó para recordar que necesita defensas. "Dije a candidatos y club que lo necesitábamos, pero respeto su decisión. No ha podido ser, y seguimos con lo que tenemos. Pero hay que decirlo, con las bajas que hemos tenido nos falta gente atrás, tenemos mala suerte con las lesiones y, entonces, nos falta contundencia defensiva", lamentó.



Sin Piqué ni Araújo afronta este sábado un duelo ante el Deportivo Alavés en el que buscará ganar para seguir con la buena dinámica en LaLiga Santander, olvidar el tropiezo copero en Sevilla y preparar el duelo del martes contra el Paris Saint-Germain, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



"El partido de mañana es más importante que el del martes, vamos partido a partido. Queremos seguir con nuestra buena racha en LaLiga y ganar otro partido, que será importante para afrontar el partido del martes", auguró.



"Está bien tener partidos seguidos en casa y no viajar, y ojalá que recuperemos gente para tener otra vez una plantilla muy competitiva. Por un lado es bueno, se pueden ver a los jóvenes del B, pero necesitamos más gente y que sea competitiva", expresó sobre el calendario.



Además, se reencontrará y con ilusión con Abelardo Fernández, técnico vitoriano y excompañero en el Barça. "Es bonito enfrentarnos con Abelardo. Jugamos juntos, con el 'Pitu' jugamos juntos como centrales en partidos y era un gran profesional y competidor. Como entrenador, se nota en sus equipos que están trabajados. Y como persona es honrado y alegre, será bonito verle y darle un abrazo", se sinceró.



Por último, aseguró sin dudar que el Barça hizo mejor fútbol que el Bayern de Múnich para lograr el 'sextete'. "El Barça de Guardiola hacía el mejor fútbol que he visto en los últimos 25 años. Es grande lo que ha hecho el Bayern, pero la manera en que lo logró el Barça de Guardiola, era algo más", opinó.