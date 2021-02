Fútbol.- Giménez, fuera de la lista de convocados del Atlético para visitar al Granada

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El central uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez no jugará este sábado contra el Granada (14.00 horas) con motivo de la jornada 23 en la Liga Santander, y se une a las bajas de Joao Félix, Moussa Dembélé, Thomas Lemar y Héctor Herrera, quienes todavía siguen recuperándose del coronavirus.



Giménez no se entrenó este viernes por unas molestias físicas y el técnico Diego Pablo Simeone ha preferido no convocarle para jugar en Granada. Sí estará Mario Hermoso, principal novedad en la lista de 18 convocados para la visita al estadio Nuevo Los Cármenes.



De esta forma, la lista al completo del Atlético de Madrid está formada por Oblak, Grbic, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Vrsaljko, Álvaro García, Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Llorente, Vitolo, Carrasco, Luis Suárez, Correa y Camello.