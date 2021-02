Fútbol.- Dimite Jorge Almirón como entrenador del Elche

13/02/2021 Jorge Almirón DEPORTES ELCHE CF



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Elche CF, Jorge Almirón, ha dimitido este viernes tras la derrota contra el Celta de Vigo (3-1) en un partido de la jornada 23 de LaLiga Santander tras acumular 16 partidos sin conocer la victoria en el campeonato doméstico.



El técnico argentino, que llegó esta temporada al Elche para afrontar el regreso a Primera División, ocupó el sitio de José Rojo Pacheta, ahora entrenador del Huesca, y pese a su buen comienzo no ha podido evitar salir del club. En esta caso, por iniciativa propia.



"He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Le deseo lo mejor a mis jugadores", indicó Almirón tras la derrota en el estadio de Balaídos. "Mis jugadores hoy lo dejaron todo. Lamentablemente no se dieron las cosas. Deseo lo mejor a toda la gente que conozco", dijo en rueda de prensa.



En su etapa como técnico del Elche, Jorge Almirón ha conseguido tres victorias, nueve empates y nueve derrotas en 21 jornadas de Liga, además de caer en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, un equipo de la Liga SmartBank.



El Elche tiene dos partidos menos que el resto de rivales y ocupa la penúltima posición de la clasificación con dos puntos más que el Huesca, colista y quien podría superarle si vence al Sevilla este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.