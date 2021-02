Fútbol.- Abelardo: "Vamos al Camp Nou con ilusión y reforzados"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que acuden al Camp Nou con "ilusión" y "reforzados" tras puntuar en las dos últimas jornadas de LaLiga Santander, y conscientes de la dificultad de visitar a los blaugranas, que están en su "mejor momento".



"Vamos con mucha ilusión, reforzados por estos dos partidos en los que el equipo ha ofrecido una buena imagen. Vamos a un grandísimo campo contra un grandísimo club y con una ilusión tremenda de hacer buen partido y de dar la sorpresa", aseguró en rueda de prensa.



El 'Pitu', que volvió al Deportivo Alavés y llega cinco partidos en su segunda etapa, parece estar dando de nuevo con la tecla tras sumar 4 de los últimos 6 puntos. Pero, avisa, que la situación no da "para regalar nada".



"Vamos a jugar un partido muy ilusionados sabiendo la dificultad que tiene jugar contra el Barça, al que nos lo encontramos en su mejor momento. Olvidándonos del partido contra el Sevilla, de resultado excesivo, llega once jornadas sin perder en Liga y es el más realizador", argumentó.



Por ello cree que tendrán que atacar y defender muy bien durante todo el partido. "Nos van a exigir jugar mucho tiempo en nuestro campo, porque son dominadores. Nos van a someter. El Barça es un gran equipo que también tiene sus debilidades. Hay que conseguir rentabilidad", pidió a sus jugadores.



"El Barça tiene bajas importantes en defensa y cualquier equipo lo puede notar. Pero Lenglet, Umtiti, Jordi Alba, Mingueza, Dest, Junior... Cualquiera de ellos sería titularísimo en el Alavés, respetando a los jugadores que tengo", comentó sobre las bajas del rival.



Eso sí, hay resquicio para la esperanza. "Confío en mi equipo, estamos muy bien a nivel defensivo y estos dos últimos partidos lo hemos hecho muy bien, espero que vuelva a ser así. Veníamos de entrenar muy bien y una victoria nos vino fenomenal, pero tampoco podemos estar excelsos de confianza. Estamos en situación delicada, a dos puntos del descenso, y nos quedan 16 jornadas de no relajarnos en ninguna", manifestó.



"Yo nunca estoy contento y siempre intento exigir más a mis futbolistas. Me gusta ser perfeccionista, y mañana tenemos que mejorar más o no vamos a tener opciones contra el Barça. Pero hemos mejorado y vamos a dar ese 'pasito' de jugar contra un Barça superior y a ver cómo respondemos", prosiguió.



En cuanto a reencontrarse con Ronald Koeman, compañero en el Barça de Johan Cruyff, asegura que no tiene "más que palabras de agradecimiento" hacia el holandés. "Se portó muy bien conmigo, recuerdo que al final del entrenamiento se quedaba conmigo a golpear en largo, él tenía un golpeo espectacular y el mío era 'flojillo'", reconoció entre risas.



"Era un chaval estupendo, es una persona excelente y humilde y está haciendo un gran trabajo en el Barça con una plantilla que no es la misma que en otros años. Le deseo a partir del sábado lo mejor, porque además soy culé", concluyó en este sentido el técnico del Alavés.