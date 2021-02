Francia choca con Irlanda e Inglaterra se mide con Italia en el Seis Naciones

Destinos cruzados para los dos grandes favoritos. Inglaterra, en dificultades tras su revés inicial contra Escocia, debe reafirmarse ante Italia el sábado, mientras que Francia choca con Irlanda el domingo, en la segunda jornada del Seis Naciones.

Criticado por la derrota sorpresa de Inglaterra frente a Escocia (11-6), el seleccionador del XV de la Rosa Eddie Jones no tiene elección. Debe ganar para mantener opciones de revalidar su título.

Una victoria ante Italia, habitual víctima de las grandes naciones europeas, no será suficiente. Inglaterra debe ganar y dejar una gran imagen.

Incluso así, puede que los exigentes hinchas ingleses sigan pidiendo cuentas. Suplente contra Escocia, George Ford será titular como apertura, en el lugar del capitán Owen Farrell, señalado tras su actuación en Twickenham.

Farrell jugará en el centro, mientras que regresarán los experimentados Kyle Sinckler y Mako Vunipola para dar mordiente a la primera línea.

"Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos esta semana y jugar el tipo de rugby que nos gusta jugar, es decir, un rugby ofensivo, hacia adelante", dijo Jones.

"Como he dicho, asumo la responsabilidad de la actuación. A veces no se da exactamente la buena información a los jugadores y no jugamos como queríamos", añadió.

Una semana después de su triunfo en Inglaterra, el primero en Londres desde 1983, Escocia recibe a Gales. Los jugadores dirigidos por Gregor Townsend ya lograron un resultado histórico a finales de octubre (14-10), primer triunfo escocés en Cardiff desde 2002.

Por el lado galés, la victoria frente a Irlanda (21-16) dejó la baja del flanker Dan Lydiate, baja para lo que resta de torneo por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Escocia vive con el viento en popa, tras su impresionante actuación en Twickenham, con el capitán Stuart Hogg, Finn Russell y Hamish Watson, liderando al XV del Cardo.

"Hacemos lo que podemos para inspirar a la gente y devolverle la sonrisa", prometió Ali Price.

Francia, por su parte, viaja a Dublín, donde no ha ganado desde agosto de 2011, en un amistoso de preparación para el Mundial.

Diez años más tarde, el XV de Francia quiere confirmar su victoria ante Irlanda en octubre (35-27), en partido aplazado del pasado Seis Naciones.

La búsqueda del Grand Slam, por primera vez desde 2010 para los Bleus, pasa por el Aviva Stadium, donde solo Inglaterra, en 2019, ha conseguido ganar en los 22 últimos partidos de Irlanda en casa.

"Si ganamos a Francia todo se relanza. Es la semana para poner nuestro torneo en los raíles", señaló el seleccionador irlandés Andy Farrell.

-- Programa de la segunda jornada del Seis Naciones (en horas GMT):

- Sábado

En Twickenham, Londres:

Inglaterra - Italia (14h15 GMT)

En Murrayfield, Edimburgo:

Escocia - Gales (16h45 GMT)

- Domingo

En Lansdowne Road, Dublín:

Irlanda - Francia (15h00 GMT)

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Francia 5 1 1 0 0 50 10 40 1

2. Gales 4 1 1 0 0 21 16 5 0

3. Escocia 4 1 1 0 0 11 6 5 0

4. Irlanda 1 1 0 0 1 16 21 -5 1

5. Inglaterra 1 1 0 0 1 6 11 -5 1

6. Italia 0 1 0 0 1 10 50 -40 0

