Familares de víctimas de Parkland exigen leyes de armas con "sentido común"

Postales de ciudades de Estados Unidos que se han visto afectadas por tiroteos masivos creados por los padres de Joaquin Oliver, una de las víctimas del tiroteo en Marjory Stoneman Douglas High School durante el evento 'Guac habla con Parkland', una experiencia artística interactiva en honor a Joaquin Oliver, en Parkland, Florida. EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Parkland (EEUU), 11 feb (EFE).- Sobrevivientes y familiares del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland (Florida, EEUU) en febrero de 2018 reclamaron este jueves que la legislación de armas en Estados Unidos se rija por el "sentido común" y no por el dinero que los fabricantes de armamento "pagan a los políticos".

Con palabras tan claras habló el venezolano-estadounidense Manuel Oliver, que perdió a su hijo Joaquín, de 17 años, el 14 de febrero de hace tres años en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, 73 kilómetros al norte de Miami.

La Fundación Change The Ref, fundada por los Oliver para llamar la atención sobre los tiroteos masivos y para promover un cambio en las leyes de armas de fuego en el país, organizó un acto en un parque de Parkland y recordó que en estos tres años se ha seguido causando daño con armas de fuego.

Patricia Oliver afirmó que respetan el derecho a poseer armas, pero defienden que hay que acabar con la presencia en las calles de armas de guerra de las que "no hay necesidad alguna".

LAS ARMAS DE GUERRA NO SON NECESARIAS EN LAS CALLES

"Esto es una realidad. Como estadounidense nos destacamos ante el mundo de la peor manera", dijo la madre de Joaquín Oliver, al que su familia y amigos conocían como "Guac".

Patricia Oliver dijo que no siente "odio por nadie" cuando Efe le preguntó por la persona que mató a su hijo, a otros 13 alumnos y a tres empleados del centro de enseñanza.

El Día de los Enamorados de 2018 Nikolas Cruz, un exalumno de la escuela Marjory Stoneman Douglas, de la que fue expulsado por mala conducta, coleccionista de armas y con problemas psicológicos, entró en el centro, disparó indiscriminadamente con un rifle semiautomático y huyó del lugar en medio de la confusión.

El joven, que tenía entonces 19 años, confesó ser el autor y espera juicio en una cárcel no muy lejana de Parkland.

Aun no hay fecha para el comienzo del juicio, pues los abogados de oficio que le defienden alegan que debido a la covid-19 no han podido tener un acceso suficiente al acusado y necesitan más tiempo para prepararse.

Cruz, que compró legalmente el arma que usó contra sus excompañeros y profesores, puede ser condenado a muerte o a cadena perpetua y está preso desde la misma noche del tiroteo, cuando fue detenido e interrogado durante horas.

"GUAC HABLA A PARKLAND"

"Guac habla a Parkland" es el título de la experiencia artística interactiva organizada este jueves por Change the Ref, una fundación que usa el arte para promover el cambio de actitud no solo de leyes sino mental que considera necesario para poner bajo control la violencia de las armas de fuego en el país.

Además de Patricia y Manuel Oliver hablaron Brandon Dasent, un superviviente del tiroteo; el congresista demócrata Ted Deutch, Ami Dadon y Taylor Morales, jóvenes activistas de Change the Ref, y Logan Rubenstein, presidente de la Marcha por Nuestras Vidas Parkland, un movimiento pro control de armas que en marzo de 2018 organizó multitudinarias manifestaciones en Washington y otras ciudades.

En señal de "solidaridad y apoyo" participó Shaundelle Brooks, madre del joven Akilah Dasilva, una de las cuatro víctimas mortales del ataque al restaurante Waffle House de Nashville (Tennessee) perpetrado en abril de 2018 por otro joven armado con un fusil semiautomático, Travis Jeffey Reinking.

Brooks dijo a Efe que para las familias en duelo no basta con que el que mató a sus hijos esté en prisión. "Alguien tiene que hacer algo. Han pasado tres años y no ha habido cambios sensibles en las leyes que eviten estas tragedias", subrayó.

CIFRAS Y POSTALES DE LA VERGÜENZA

La organización Violence Policy Center (VPC) publicó este jueves un nuevo estudio, basado en cifras oficiales de 2019, que destaca que los estados con índices más bajos de muertes por amas de fuego son aquellos con leyes fuertes para prevenir la violencia e índices bajos de posesión de armas: Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Hawái y Rhode Island.

Por el contrario, Alaska, Mississippi, Wyoming, Nuevo México y Alabama tienen los índices más altos de violencia armada del país.

Durante el acto de este jueves, Change the Ref presentó "las postales de la vergüenza", una colección de las clásicas tarjetas estadounidenses para promocionar una ciudad y sus atractivos, solo que en estas las clásicas letras con el nombre del lugar están cubiertas con dibujos de tiroteos y matanzas.

La campaña pide a la gente que las envíe a los congresistas de EE.UU., como recordatorio de que deben actuar para impedir que se repitan matanzas como la Parkland, Columbine o Las Vegas.

"Mi hijo no es una víctima, es un activista que tiene el objetivo de hacer cosas con el fin de salvar las vidas de otras personas", señaló para explicar que ellos cumplen por él esa misión.

A pocos días del aniversario, en el exterior de la escuela Marjory Stoneman Douglas velas, flores y fotografías recordaban este jueves a los que murieron allí el 14 de febrero de 2018.

Una joven, de nombre Viti y que fue la novia de "Guac" Oliver, pintaba con aerosoles un cuadro donde se leía: "No soy un objetivo. Soy amor".

Ana Mengotti