Elegido el británico Karim Khan como nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional

En la imagen un registro de Karim Khan, criminalista británico que fue designado como nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI). EFE/Imane Rachidi/Archivo

Naciones Unidas, 12 feb (EFE).- Una mayoría de 72 países firmantes del Estatuto de Roma eligió este viernes al británico Karim Khan como nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) para un nuevo mandato en sustitución de Fatou Bensouda, que asumió su cargo en 2012.

El nuevo fiscal general será el tercero en ocupar este cargo en la historia del organismo con sede en la Haya (Países Bajos), después de Bensouda y de Luis Moreno Ocampo, que ocupó ese rol entre junio de 2003 y junio de 2012.

Khan tomará posesión a mediados de año, cuando el mandato de nueve años de Bensouda expira, y tras un proceso de selección con voto secreto y dos rondas al que se habían presentado tres candidatos más: el español Carlos Castresana, que obtuvo 5 votos; el irlandés Fergal Gaynor, con 42 y el italiano Francesco Lo Voi, con 3.

El proceso, que se desarrolló por videoconferencias y no contó con la facilidad de los encuentros informales de pasillo y café, mostró las divisiones entre los 123 estados miembros del Estatuto de Roma, lo que obligó a recurrir al voto secreto, celebrado este viernes en el salón de plenos de la ONU, y no por consenso.

Khan asumirá un cargo muy complicado y lleno de presiones, como ha podido atestiguar Bensouda, que llegó a ser sancionada por la administración del expresidente Donald Trump por su insistencia en investigar supuestos crímenes estadounidenses.

Estados Unidos, al igual que Rusia, es firmante del Estatuto de Roma, con el que se crea el CPI, pero no lo ha ratificado, mientras que otras potencias como China o India no son signatarios del mismo.

La corte también ha sido fuertemente criticada por Israel, después de que la CPI asegurara que tiene jurisdicción en los territorios ocupados por Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967, lo que abre la puerta a posibles investigaciones sobre acciones militares o asentamientos en Cisjordania y el este de Jerusalén.

La ONG Human Rights Watch ha criticado el proceso de selección porque a su juicio no se ha respetado la obligación de llevar a cabo una revisión exhaustiva del historial de los candidatos para asegurar la mayor altura moral del ocupante de este importante puesto.

Khan, que partía como favorito, es asesor del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde 2018.

El británico es responsable de un equipo investigador de la ONU sobre posible genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por el Estado Islámico en Irak.

En el pasado, Khan ha servido como abogado defensor en la CPI y ha trabajado en casos sobre genocidio y crímenes contra la humanidad en Ruanda, la exYugoslavia, Camboya, Líbano y Sierra Leona.

El exjuez español de la Audiencia Nacional Carlos Castresana, que investigó crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile; Jorge Videla, en Argentina, o contra crímenes e impunidad en Guatemala, no obtuvo los votos suficientes.

En la primera ronda, Khan no obtuvo los 62 votos necesarios y se quedó a solo 3 de ese número, mientras que Castresana quedó tercero con 12 votos.