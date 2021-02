El partido de Bukele se acerca a mayoría absoluta en el Congreso salvadoreño

Fotografía cedida este jueves por la Presidencia de El Salvador en la que se registró al mandatario Nayib Bukele, durante una reunión con representantes del cuerpo diplomático acreditado, en San Salvador (El Salvador). EFE/Presidencia El Salvador

San Salvador, 12 feb (EFE).- El partido salvadoreño Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente Nayib Bukele y dirigido por un primo suyo, podría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso tras las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, de acuerdo a una encuesta presentada este viernes.

Según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA), este partido tiene el 68,8 % de las preferencias electorales de las personas que votaría por un único partido.

Atrás se encuentran los opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) con el 5,3 % y 3,7%, respectivamente.

Según el rector de la UCA, Andreu Oliva, los resultados permiten "inferir" que NI podría llegar a los 55 escaños, a uno de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa salvadoreña, que posee 84 diputados.

Indicó que solo en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad obtendría 31 diputados y que "eso lo podemos asegurar con seguridad".

Explicó que el escenario en los restantes 10 departamentos podría variar por la modalidad de votación, por lo que el escenario de los 55 escaños para NI es "una proyección, una inferencia".

Alcanzar los 56 diputados le permitiría a NI no depender de otro partido, como la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana, derecha), partido con el que Bukele llegó a la Presidencia en 2019, para tomar cualquier decisión.

Para la aprobación de préstamos internacionales, ratificación de reformas constitucionales, elección de fiscal general, procurador de Derechos Humanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia basta con los votos de 56 legisladores.

Este 12 de febrero es el último día para que las entidades expertas en temas electorales den a conocer sus encuestas de cara a los comicios. Después de hoy no se podrá revelar ningún otros resultados.

POSICIÓN DE POBLACIÓN SOBRE UN FRAUDE

Por otra parte, el estudio señala que el 37,9 % de la población considera que en las elecciones habrá "fraude" y el 41 % que serán "limpias", mientras que el 68,1 % muestra poca o ninguna confianza al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras un simulacro de transmisión de resultados del domingo pasado, la magistrada presidenta del TSE, Dora Martínez, propuso regresar al sistema "tradicional que se tenía", porque " la sociedad está hablando de fraude y aquí nadie está pensando en hacer fraude".

El presidente Bukele compartió en sus redes sociales una publicación de un medio administrado por una instancia estatal que describe la filtración de un audio del magistrado Guillermo Wellman.

La nota señala que la grabación supuestamente da cuenta de "un intento para manipular el código fuente" del software.

"No les vamos a permitir un fraude. Los demás magistrados del @TSEElSalvador (TSE) deben desmarcarse de Guillermo Wellman o terminarán siendo procesados junto a él, por corrupción y fraude electoral", publicó Bukele en sus redes.

Martínez, quien manifestó no conocer esta publicación del presidente, sostuvo que "la competencia de determinar un fraude le corresponde a la Fiscalía bajo los parámetros que establece la ley".

En noviembre pasado, el analista Eduardo Escobar dijo a Efe que el presidente busca atizar una narrativa de fraude de cara a los comicios sin presentar mayores pruebas y a pesar de que la presidenta del TSE llegó en representación de la formación Gana.

Bukele utilizó a Gana como vehículo electora en 2019 tras un atraso en la inscripción de NI y la cancelación de Cambio Democrático.

"No hay, hasta la fecha, ninguna evidencia contundente de esto, ni tan siquiera alguna evidencia que pudiera ser rechazada porque no es fuerte", sostuvo Escobar.