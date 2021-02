El ministro del Interior paraguayo insta a la ciudadanía a denunciar el abuso policial

En la imagen, Arnaldo Giuzzio,ministro del Interior de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 12 feb (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, instó este viernes a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de extorsión o abuso policial para aplicar sumarios y sanciones administrativas y ayudar a limpiar la imagen de la institución.

En las últimas semanas se han presentado denuncias por el comportamiento de los agentes, con intentos de extorsión a dos turistas brasileños y, la más reciente, a un ciudadano que circulaba por la calle fuera del horario establecido por el toque de queda debido a la pandemia del coronavirus.

Giuzzio reconoció que esa actitud por parte de los policías "incomoda" dentro del Ministerio y de la Policía Nacional, pero llamó a rescatar "la confianza del ciudadano en denunciar" este tipo de hechos.

"Tanto el comandante de la Policía como el Ministerio del Interior están abiertos para recibir ese tipo de denuncias", añadió el ministro durante un acto en Ciudad del Este.

No obstante, Giuzzio admitió que existe cierto desánimo ciudadano a la hora de plantar cara a este tipo de abusos, pero espera que eso vaya mejorando "en la medida en que cese la impunidad".

Giuzzio aludió también al caso de extorsión de los turistas brasileños, a los que varios agentes retuvieron y les pidieron un elevado monto de dinero para liberarlos.

"Va a ser ejemplar y se va a aplicar la ley. No aguardar la sanción penal, sino la imposición de sanciones administrativas que permitan la destitución de personas que manchan el uniforme de la Policía", recalcó el ministro.

DESAPARICIÓN DE LAS BARRERAS POLICIALES FIJAS

El ministro del Interior abogó cuando asumió el cargo, hace unas semanas, por la retirada de las barreras policiales fijas en las rutas.

"No tienen una razón práctica ni una base legal, desde mi punto de vista coincidente con el del comandante", dijo este viernes a los medios.

Giuzzio aclaró que esta decisión de levantar las barreras fijas no implica que estén prohibidas y aseguró que se van a mantener "en casos específicos, cuando haya una necesidad o cuando una investigación amerita".

También añadió que el delincuente ya conoce dónde están los controles fijos, por lo que su permanencia en las rutas solo perjudica al ciudadano que circula.