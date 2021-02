El Gobierno de Puerto Rico investiga anomalías en el proceso de vacunación

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 12 feb (EFE).- El Departamento de Salud de Puerto Rico investiga la posible violación de la normativa que establece el orden de vacunación en la isla por grupos de prioridad mientras crece la ansiedad entre los mayores por ser inoculados y el gobernador Pedro Pierluisi pide calma.

Las quejas, peticiones de dimisión y descontento generalizado se multiplican este viernes en Puerto Rico ante la sospecha de que no se respeta el orden de la vacunación establecido por la normativa, a lo que se suma una inquietud cada vez mayor entre los mayores de 65 por recibir sus dosis mientras no cesan de sumarse muertes y nuevos contagios.

La situación provocó que reaccionara el propio Pierluisi, quien en un comunicado pidió calma ante una situación que cada día provoca más inquietud.

"Mantengamos la calma. Todas las personas que tengan 65 años o más serán llamadas para ser vacunadas. Agradecemos al Departamento de Salud, Ricky Martin Foundation y vocespuertorico por el arduo trabajo que están haciendo para lograr la meta de proteger a todos nuestros adultos mayores", señaló Pierluisi.

Dijo además que, gracias a la relación con Estados Unidos, la isla se encuentra en mejor situación que más del 90 % de los países del mundo.

"Nuestros vecinos del Caribe, como República Dominicana, esperan recibir sus primeras dosis luego del mes de marzo como temprano. En Puerto Rico se han administrado cerca de 400.000 dosis de la vacuna de la covid-19", destacó.

PUERTO RICO RECIBE 40.000 VACUNAS SEMANALES

"Es importante entender que sólo estamos recibiendo cerca de 40.000 vacunas a la semana, por lo que va a tomar tiempo poder llegar a todos nuestros residentes", aclaró.

"Les pido encarecidamente que confíen en la buena fe de todo el personal gubernamental de salud y en el mío propio", concluyó

Las palabras de Pierluisi llegan después de que medios locales divulgaran este viernes que el Departamento de Salud ha realizado quince inspecciones en centros de vacunación y mantiene cinco investigaciones como consecuencia de confidencias por supuestas violaciones del orden establecido para la inoculación.

La agencia gubernamental puso en marcha la iniciativa después de que el secretario de Salud, Carlos Mellado, estableciera una orden administrativa el pasado 4 de febrero para multar con 5.000 dólares a personas o entidades autorizadas para vacunar que no respeten la orden de inocular sólo a personas de 65 años o más.

VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA POR ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES

La iniciativa tiene su origen en la violación del orden de vacunación por prioridades que se cometió en la Oficina de Administración de Tribunales con el consentimiento de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que lo justificó por tratarse, supuestamente, de personas que debían actuar como personal de primera respuesta.

Por esta razón, los siete centros de vacunación de la Guardia Nacional están siendo supervisados por personal de la Oficina de Investigación, para que se certifique el cumplimiento de la orden administrativa 2021-480.

La alcaldesa del municipio de Salinas, Karilyn Bonilla, denunció hoy que a su municipio sólo se han enviado 300 vacunas para los adultos mayores y que en más de tres semanas no se han recibido más.

"La lista de espera es interminable. Nuestra posición ante el Departamento de Salud es que la distribución debe ser proporcional a la población por pueblo", aseguró.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón, pidió las renuncias del secretario de Salud y el ayudante general de la Guardia Nacional, general José Reyes, por su supuesta negligencia en la gestión de la vacunación.

"Estoy solicitando al señor gobernador que solicite la renuncia al secretario de Salud y al general Reyes porque han demostrado no tener la capacidad para trabajar con esta situación", sostuvo.

El alcalde de Comerío, José Santiago, señaló que las vacunas no están llegando a los pueblos de la montaña.

El Departamento de Salud defiende que las vacunas se distribuyen por la guía de mortandad, lo que quiere decir que se está dando prioridad a los municipios donde muere más gente por la covid-19.

La agencia reportó este viernes cinco muertes adicionales y 226 casos confirmados por el coronavirus SARS-CoV-2.