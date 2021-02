El Congreso de Perú cita a tres ministros por la vacunación de Martín Vizcarra

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/ Ernesto Arias/Archivo

Lima, 11 feb (EFE).- El pleno del Congreso de Perú acordó citar a tres ministros de Estado luego de que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) revelara este jueves que fue uno de los 12.000 voluntarios que participaron el año pasado en los ensayos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en el país.

El pleno, que se celebra de manera virtual, decidió convocar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y a los ministros de Salud, Pilar Mazzetti, y de Trabajo, Javier Palacios.

Los ministros deberán informar tanto sobre el proceso que llevó a Vizcarra a participar en los ensayos sin hacer pública su decisión, así como sobre la situación de la pandemia y la vacunación contra la covid-19, que comenzó este martes en Perú.

Tras conocerse esta decisión, Bermúdez confirmó que este mismo jueves participará en la sesión plenaria junto a los ministros, mientras que la ministra Mazzetti adelantó que "desconoce si alguna autoridad se ha sometido" a los ensayos clínicos.

CHOQUE EN EL CONGRESO

El pedido para esta convocatoria a los ministros fue hecho por el parlamentario Manuel Merino, quien ocupó la Presidencia del país durante cinco días tras la destitución de Vizcarra por el Congreso en noviembre pasado, y del que es un declarado enemigo político.

Merino aseguró de la ministra de Salud deberá informar "qué otros funcionarios se han vacunado" durante los ensayos clínicos, tras lo cual la legisladora izquierdista Rocío Silva sostuvo un cruce de palabras con otros parlamentarios, a los que acusó de ser "vacadores", en alusión a que apoyaron la destitución de Vizcarra.

En medio de la polémica, el portavoz del partido Acción Popular, Franco Salinas, también pidió que la Fiscalía inicie una investigación preliminar sobre el caso y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo acelere sus procedimientos si se presenten denuncias contra el exgobernante.

REVELACIÓN DE VIZCARRA

Vizcarra, quien es candidato al Congreso en los comicios generales del próximo 11 de abril por el partido Somos Perú, reveló este jueves en la ciudad sureña de Tacna que participó en los ensayos para la vacuna de Sinopharm, a pesar de que su primer ministro, Walter Martos, le dijo que no lo hiciera porque existía "riesgo".

"Me dijo: presidente no le recomiendo, es muy riesgoso. Finalmente, tomé la decisión, valiente, de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre", indicó.

Vizcarra agregó que participó junto con su esposa, Maribel Díaz, y que con esa prueba "se terminó" la Fase 3 de los ensayos, aunque remarcó que la vacuna de Sinopharm solo fue aprobada el 31 de diciembre pasado.

Al ser consultado sobre por qué no dio a conocer su decisión, el exgobernante dijo que se amparó en la reserva del estudio y que "no tiene idea" de si recibió la vacuna o un placebo.

REUNIÓN CON JEFE DE ENSAYOS

Tras conocerse la información, el diario El Comercio informó que había confirmado que el jefe de los ensayos clínicos de Sinopharm en Perú, Germán Málaga, visitó a Vizcarra en el Palacio de Gobierno un día antes de que este fuera inoculado.

Málaga declaró luego al rotativo que acudió al Palacio como "parte de un acto médico" que no puede revelar y que si Vizcarra fue registrado en el padrón de voluntarios "es secreto" y no se puede confirmar "sin autorización de un Comité de Ética".

"La identidad de los participantes y vacunados está resguardada por un acto médico y de confidencialidad", reiteró.

Perú comenzó este martes la vacunación contra la covid-19 con un primer lote de 300.000 dosis de Sinopharm, que ha sido adquirida por el actual Gobierno de Francisco Sagasti, a la que este sábado se sumarán otras 700.000 vacunas del mismo laboratorio.