El científico Rattan Lal pide un cambio de paradigma agrícola en Latinoamérica

Un campesino trabaja en un cultivo de papa sobre la vía que une a las ciudades de Bogotá y Tunja, en Ventaquemada (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

San José, 12 feb (EFE).- El científico estadounidense Rattan Lal, premio mundial de Alimentación 2020, abogó por un cambio de paradigma en la agricultura de América Latina para garantizar la protección de los suelos y consolidar al sector como una fuente de soluciones a los problemas que enfrenta el planeta.

"Necesitamos un cambio de paradigma. La idea es incentivar a los productores para que mantengan el suelo siempre con vegetación y que en la temporada baja no se are la tierra. Todo residuo de la cosecha anterior debe dejarse en la superficie del suelo para protegerlo de la lluvia, del viento y de altas y bajas temperaturas", dijo Lal en declaraciones al canal brasileño AgroMais y distribuidas por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El IICA, Lal y el Centro de Manejo y Secuestro de Carbono (C-MASC), que el científico dirige en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, trabajan en la iniciativa “Suelos Vivos de las Américas” con el objetivo de articular esfuerzos públicos y privados en el combate a la degradación de los suelos, fenómeno que amenaza socavar la capacidad de los países de satisfacer de manera sostenible la demanda de alimentos.

En referencia a esa iniciativa, Lal, quien es embajador de Buena Voluntad del IICA, recordó que en América Latina y el Caribe 31 millones de personas ya se encontraban en situación de inseguridad alimentaria antes de la pandemia de la covid-19.

“Además de malnutrición, hay desnutrición. La calidad de los alimentos no es tan buena en términos de contenido de proteínas, micronutrientes y vitaminas. Por lo tanto, necesitamos mejorar la salud de los alimentos a partir de los lugares en donde se producen para aumentar su calidad nutricional. No se trata de tener suficiente comida, carbohidratos y azúcares. La cuestión son los micronutrientes, proteínas, vitaminas y otros elementos esenciales críticos”, explicó.

El científico alertó que es posible que haya un aumento en la incidencia de pandemias en el futuro si crece la interferencia humana en relación a la vida silvestre.

“Es de nuestro interés introducir una zona de amortiguamiento entre los seres humanos y la vida silvestre y, además, devolver área a la naturaleza es muy importante. Los humanos deberían pensar en salvar tierra”, dijo.

Lal señaló también que América Latina ha experimentado un "tremendo progreso" agrícola en las últimas tres décadas, pero destacó que donde no se adoptan las mejores prácticas, la degradación ocurre como resultado de la compactación del suelo por el uso de maquinaria y la erosión que se produce en suelos que tienen poco contenido orgánico.

El IICA, que tiene su sede principal en Costa Rica, también felicitó este viernes a Lal por su designación en el primer puesto a nivel global en el campo de la Agricultura y la Agronomía en una lista de la revista PLOS Biology, que clasificó a los 100.000 científicos más productivos e influyentes y que fue elaborada por investigadores de la Universidad de Stanford.

"Para el IICA es un orgullo y un desafío trabajar junto al profesor Lal en la iniciativa Suelos Vivos de las Américas. Junto con nuestra congratulación, le expresamos nuestra gratitud, en nombre del IICA y en el de las 500 millones de personas que han sido beneficiadas por sus investigaciones, lo que a su vez redobla el compromiso institucional con los suelos y el programa para protegerlos y restaurarlos”, expresó el director General del IICA, Manuel Otero.