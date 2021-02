El artista urbano Jon Z lanza sencillo y video con Myke Towers y Eladio Carrión

En el tema, un trap con ritmo romántico, Myke Towers se destaca en el rap, Carrión con su "flow" (estilo) único y Jon Z representando el trap. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 12 feb (EFE).- El puertorriqueño Jon Z, uno de los artistas urbanos más pintorescos de la nueva generación del movimiento mundial, estrenó este viernes su sencillo y video musical "Quédate Sola", junto a sus colegas y compatriotas Myke Towers y Eladio Carrión.

En el tema, un trap con ritmo romántico, Myke Towers se destaca en el rap, Carrión con su "flow" (estilo) único y Jon Z representando el trap.

"Quédate Sola" es un tema dedicado a una mujer a quien describen como un error, ya que le rompió el corazón y ellos sugieren que es mejor que se quede sola, porque no la quieren cerca de su corazón, explicaron los representantes.

El video musical de "Quédate Sola" fue dirigido por Abez Media.

Recientemente, Jon Z lanzó el "remix" del tema "NKB" junto a sus colegas Farruko, Natti Natasha, Brytiago, Darell, Eladio Carrión, Kevvo y Miky Woodz.

El tema, que va al estilo del ritmo "drill", un género musical originado en la década de 2010 en la ciudad estadounidense de Chicago, le rinde tributo "a las divas" del género urbano latino y sus "movimientos y sensualidad".

La canción original, de igual manera, está incluida en el álbum más reciente de Jon Z, denominado "Perdonen la espera".

En dicho disco, además de Kevvo, figuran invitados otros artistas urbanos como Ñengo Flow, Myke Towers, Bryant Myers, Juhn "El All Star", Jenay, Jory Boy, Joyce Santana, Russ Millions y JB Scofield.

Además de "Perdonen la espera", nutren la carrera musical de Jon Z producciones como "Voodoo" (2019), "Super Saiyan Flow" (2018), "JonTrapVolta" (2017) y "The Game is about to change" (2015).