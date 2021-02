EEUU/Libia.- Biden extiende durante un año más la emergencia nacional con respecto a Libia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este jueves una orden ejecutiva mediante el cual amplía durante un año más la emergencia nacional con respecto a Libia para "hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos" que supone y ante "el riesgo de una escalada militar" si no se mantienen las sanciones.



La emergencia nacional declarada para Libia fue adoptada el 25 de febrero de 2011 y expiraba el 25 de febrero de este año.



Según la orden ejecutiva, la emergencia se declaró en 2011 para "hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos constituida por las acciones del coronel Muamar Gadafi, su Gobierno y sus asociados cercanos".



Estos "tomaron medidas extremas contra el pueblo de Libia, incluyendo el uso de armas de guerra, mercenarios y violencia gratuita contra civiles desarmados".



No obstante, y a pesar de que han pasado diez años desde esta declaración, la situación en Libia "sigue suponiendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".



Por esto, "es necesario adoptar medidas de protección contra el desvío de activos u otros abusos por parte de los miembros de la familia de Gadafi, sus asociados y otras personas que obstaculizan la reconciliación nacional libia", reza la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense.



Biden ha notificado su decisión a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una carta en la que ha detallado que "el conflicto civil en Libia continuará hasta que los libios resuelvan sus divisiones políticas y termine la intervención militar extranjera".



Así, "dado que muchas de estas divisiones están relacionadas con el acceso a los recursos, sigue existiendo un grave riesgo de que, si no se protegen, los activos del Estado libio sean malversados por las partes decididas a socavar el proceso de paz de Naciones Unidas en curso".



Este desvío de recursos, ha añadido Biden, podría profundizar a la actual inestabilidad del país que, a su vez, beneficia a Estado Islámico y a otros grupos terroristas.



"Corremos el riesgo de una escalada militar si no se mantienen las sanciones, sobre todo porque quienes rechazan el diálogo y obstruyen y socavan la transición democrática de Libia siguen interesados en explotar la riqueza del pueblo libio para promover sus estrechos intereses y perpetuar el conflicto en el país", ha remachado el mandatario.