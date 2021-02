EEUU.- Tres senadores republicanos se reúnen con los abogados de Trump en medio del 'impeachment' en el Senado de EEUU

3/1/2019 - National Harbor, Maryland, United States of America: United States Senator Ted Cruz (Republican of Texas) waves as he arrives to speak at the Conservative Political Action Conference (CPAC) at the Gaylord National Resort and Convention Center in National Harbor, Maryland on Friday, March 1, 2019. (Ron Sachs / CNP / Polaris)



Tres senadores republicanos cercanos al expresidente estadounidense Donald Trump se reunieron en la tarde del jueves con los abogados defensores del exmandatario en medio del 'impeachment' iniciado por el asalto del 6 de enero al Capitolio.



Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN, los senadores Lindsey Graham, Ted Cruz y Mike Lee se reunieron con los abogados de Trump en medio de los preparativos de la defensa. David Schoen, uno de los abogados del expresidente, ha señalado que los tres son "tipos muy amigables" que querían "familiarizarse con los procedimientos".



"Creo que esta es la práctica en el 'impeachment'", ha defendido, tras ser preguntado sobre si le parecía apropiado reunirse con senadores durante el proceso. "No hay nada en esta cosa que tenga parecido alguno con el debido proceso", ha criticado.



La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton había asegurado horas antes que si el Senado absuelve a Trump del cargo de incitar a la insurrección no será porque sea inocente, sino "porque el jurado incluye a sus cómplices".



Salvo sorpresa mayúscula, Trump saldrá absuelto, en la medida en que los demócratas no se acercan siquiera a la mayoría de dos tercios que necesitan para hacer valer su acusación.