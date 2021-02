EEUU.- Senadores republicanos creen que el segundo 'impeachment' cierra las puertas a una nueva candidatura de Trump

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Múltiples senadores republicanos consideran que el nuevo juicio político al que se está sometiendo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump supone el punto y final de sus aspiraciones para una posible segunda candidatura a la Casa Blanca en 2024, incluso si sale absuelto de este procedimiento, como apuntan todos los pronósticos, según informa 'The Hill'.



Los senadores consultados, entre ellos partidarios de absolver al presidente, consideran que las pruebas presentadas por los abogados del Partido Demócrata en su caso por insurrección contra el expresidente de Estados Unidos son suficientes como para impedir que Trump vuelva a presentarse, y aventuran la puesta en marcha de un distanciamiento respecto del magnate a lo largo de los próximos tres años.



Si bien el Partido Republicano se ha mostrado casi invariablemente a favor de la absolución de Trump, los nuevos vídeos del asalto de los simpatizantes de Trump al Capitolio, el pasado 6 de enero, han causado consternación en algunos senadores. Los partidarios del presidente persiguieron activamente a algunos legisladores e insultaron a los agentes de seguridad con gritos de "cerdos" y "traidores".



Todo ello después de que los demócratas reprodujeran las palabras del expresidente inmediatamente anteriores a la incursión, durante un discurso frente al Capitolio. "Si no lucháis como si no hubiera un mañana, os vais a quedar sin país", espetó entonces el presidente. Uno de los senadores republicanos considera que las imágenes no hacen sino constatar "la clase de cretino que es Donald Trump".



"En realidad, los demócratas nos están haciendo un favor", apunta el senador. "Están demostrando que Trump no tiene las cualificaciones necesarias para volver a presentarse a la Casa Blanca", añade, por no mencionar que estas imágenes impulsarán el mencionado distanciamiento respecto al expresidente en el seno del Partido Republicano, que ha actuado durante cuatro años a su completo servicio.



La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, quien ha declarado abiertamente su oposición a Trump, ya comentó esta situación el pasado miércoles. "Después de que el pueblo estadounidense vea la historia completa, me va a costar creer que Donald Trump sea reelegido presidente", declaró ante la prensa. Varios republicanos consultados por 'The Hill' coinciden con esa valoración.



Sin embargo, otros senadores reconocen que la situación todavía "es un poco baile" porque muchos votantes del partido todavía simpatizan con Trump y con su teoría infundada de que le robaron las elecciones presidenciales. "Tenemos que tener cuidado como partido en lo que atañe a esa gente. Y respondernos a una pregunta: ¿son republicanos de Trump o son republicanos a secas?", cuestionan.