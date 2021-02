Ecuador volverá a contar los votos del proceso electoral en 17 provincias

Los candidatos presidenciales en Ecuador Guillermo Lasso (d) y Yaku Pérez (i) fueron registrados este viernes al intervenir ante el Consejo Nacional Electoral, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 12 feb (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este viernes que volverá a contar votos en 17 de las 24 provincias de Ecuador para transparentar un proceso en el que han surgido acusaciones de fraude por parte del dirigente indígena Yaku Pérez.

"Se revisará el 100% de la votación en (la provincia de) Guayas, incluidas las actas con novedades y se revisará el 50 % de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable del paquete electoral", anunció la presidenta del CNE, Diana Attamaint, tras varias horas de deliberaciones.

La decisión el CNE siguió a un debate de tres horas entre Pérez y su rival centroderechista Guillermo Lasso en el que fueron analizadas varias propuestas para solucionar el bloqueo político en el país desde las elecciones generales del domingo, donde se produjo un empate técnico entre ambos.

Una puja que al término del recuento de la inmensa mayoría de las urnas (99,96 %) dejaba a Lasso en segunda posición con apenas 33.656 votos por encima de Pérez: 19,74 % frente a 19,38 %.

El primer puesto, fuera de toda duda, lo ganó el candidato correísta, Andrés Arauz, con más del 32 % de los votos.

"Lo importante es que el pueblo ecuatoriano este conforme, que el pueblo ecuatoriano viva en tranquilidad y en paz, y que este proceso electoral sea un proceso sobre el cual no hay ninguna duda de su transparencia y legitimidad", subrayó Lasso después del anuncio.

Pérez que, esta tarde ya no compareció ante los medios, había pedido el escrutinio en todo el país, propuesta que se hacía difícil por el tiempo que requeriría.

De su parte, el conservador le había ofrecido un escrutinio completo en la ciudad de Guayaquil, epicentro de sus sospechas de fraude.

Finalmente, por acuerdo entre las partes se llego a un 100 % del escrutinio en Guayas y el 50 % en 16 provincias, que no fueron detalladas.

Un portavoz del CNE explicó a Efe que se contarán todos los votos "uno por uno, urna por urna".

"Una vez terminado se hará la proclamación definitiva de resultados", dijo Atamaint.