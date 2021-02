Decretan banderas a media asta en Florida en honor a las víctimas de Parkland

El gobernador de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 12 feb (EFE).- El gobernador de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis, decretó este viernes que las banderas de este estado y la nacional ondeen a media asta el próximo 14 de febrero, en honor a las víctimas del tiroteo ocurrido hace tres años en una escuela secundaria de la ciudad de Parkland.

En una proclama, DeSantis pidió además a todos los residente del estado un momento de silencio sobre las tres de la tarde de ese día para honrar a las 17 víctimas mortales y heridos en el tiroteo que desató el joven Nikolas Cruz en la escuela Marjory Stoneman Douglas, ubicada en la citada localidad del sur de Florida.

"Se perdieron diecisiete vidas inocentes. Los estudiantes, profesores y profesores mostraron gran valentía ante el peligro. Los sacrificios de estos héroes, así como las valientes acciones de los socorristas, nunca serán olvidados", señaló el gobernador.

Por su parte, el congresista por Florida Ted Deutch expresó hoy su compromiso para que "los nombres de las 17 víctimas nunca se olviden en los pasillos del Congreso" federal y "honrar su memoria con acciones" encaminadas a una mayor seguridad ante la violencia armada.

"La curación es un proceso largo, uno que nunca termina realmente, sino que evoluciona. No podemos comprender completamente el dolor que sienten en este día los sobrevivientes y las familias de las víctimas", agregó el demócrata, representante en el Congreso de Washington por el distrito 22 de Florida, el cual abarca Parkland.

El legislador pidió tener la "responsabilidad" de recordar a las víctimas, celebrar las vidas que vivieron y ofrecer "apoyo a todos los que luchan en este día", por el 14 de febrero.

El Día de los Enamorados de 2018 Nikolas Cruz, un exalumno de la escuela Marjory Stoneman Douglas, de la que fue expulsado por mala conducta, coleccionista de armas y con problemas psicológicos, entró en el centro, disparó indiscriminadamente con un rifle semiautomático y huyó del lugar en medio de la confusión.

El joven, que tenía entonces 19 años, confesó ser el autor y en una cárcel no muy lejana de Parkland espera juicio, cuyo comienzo aún no tiene fecha.

A raíz de esta matanza, y de otras perpetradas con armas de fuego, se han sucedido las campañas y creado fundaciones para pedir cambios en la legislación de armas en Estados Unidos.

Sentido común en esta materia es lo que pide la Fundación Change The Ref, fundada por el venezolano-estadounidense Manuel Oliver y su esposa Patricia, padres de Joaquín Oliver, uno de los fallecidos en el tiroteo y a quien su familia y amigos llamaban Guac.

Durante un acto celebrado en un parque de Parkland, la fundación, creada para llamar la atención sobre los tiroteos masivos y promover un cambio en las leyes de armas de fuego en Estados Unidos, recordó que en estos tres años se ha seguido causando daño con armas.

En el acto, del que fueron parte entre otros Deutch y Brandon Dasent, este segundo superviviente del tiroteo, se mostró la experiencia artística interactiva "Guac habla a Parkland".

Asimismo, se presentó "las Postales de la Vergüenza", una colección de las clásicas tarjetas estadounidenses para promocionar una ciudad y sus atractivos, sólo que en estas las clásicas letras con el nombre del lugar están cubiertas con dibujos de tiroteos y matanzas.

La campaña pide a la gente que las envíe a los congresistas de EE.UU. como recordatorio de que deben actuar para impedir que se repitan matanzas como la Parkland, Columbine o Las Vegas.