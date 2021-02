Cvirus.- La OMS dice que "todas las hipótesis siguen abiertas" sobre el origen del coronavirus

15/01/2021 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la reunión del Comité de Emergencias de la OMS. En Ginebra (Suiza), a 14 de enero de 2021. POLITICA SALUD OMS



Espera publicar el informe final sobre la misión en China "en las próximas semanas"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que "todas las hipótesis siguen abiertas" sobre el origen del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19, tras la misión en China.



"Se han planteado algunas preguntas sobre si se han descartado algunas hipótesis. Tras hablar con algunos miembros del equipo, quiero confirmar que todas las hipótesis siguen abiertas y requieren más análisis y estudios", ha detallado en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).



El máximo mandatario del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas ha dado las gracias al equipo de científicos que ha visitado la ciudad china de Wuham, epicentro de la pandemia de COVID-19, en las dos últimas semanas para hallar pruebas que indicaran pistas del origen del virus. "Ha sido un ejercicio científico muy importante en circunstancias muy difíciles", ha aplaudido.



Tedros ha anunciado que "el equipo de expertos está trabajando en un informe que esperamos que se publique la próxima semana, y el informe final completo se publicará en las próximas semanas".



El director general de la OMS ha reivindicado la utilidad de la misión a Wuhan: "Siempre hemos dicho que esta misión no encontraría todas las respuestas, pero ha añadido información importante que nos acerca a la comprensión de los orígenes del virus".



"La misión ha logrado una mejor comprensión de los primeros días de la pandemia de COVID.19, y ha identificado áreas para un mayor análisis e investigación. Y seguiremos trabajando para obtener la información que necesitamos para responder a las preguntas que aún quedan por contestar", ha añadido.



En la rueda de prensa también ha intervenido Peter Ben Embarek, especialista en Seguridad Alimentaria y Enfermedades Animales de la OMS y presidente del equipo de investigación en Wuhan, quien ha sido preguntado acerca de si este mes de enero, un año después de los primeros casos, era el momento de realizar el estudio. "La investigación se ha basado en informes científicos realizados en China y otros países; si hubiéramos ido antes no podríamos haberlo hecho. Tendríamos que pensar en el futuro como investigar otros brotes", ha esgrimido.



El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha sido cuestionado acerca de si la misión en China ha sido un fracaso por la escasa información novedosa que se ha obtenido. "En Salud Pública, éxito es un término relativo, pero creo que hemos hecho progresos. "La zona donde ves el humno no tiene por qué ser la zona donde empezó el fuego", ha defendido, afirmando que, por ejemplo, se tardaron "años" en entender de dónde procedía el virus del ébola.



Sobre esta misma pregunta, Embarek defiende que la misión "ha sido exitosa en muchos sentidos". "Tenemos nuevo conocimiento y ahora entendemos mucho mejor lo que pasó en Wuhan en diciembre de 2019 y del papel que jugó el mercado. También sabemos que no hubo un grupo de brotes en los meses anteriores en Wuhan", ha sostenido, indicando que, en cualquier caso, este es solo "el primer paso" para entender el origen del virus de la COVID-19, algo que "requerirá mucho tiempo".



"Estamos todavía lejos de entender el origen del coronavirus y la cadena de transmisión a los seres humanos, pero antes de ir a China ya sabíamos que llevaría tiempo y que esto era solo un primer paso", ha añadido al respecto. Otra de las miembros del equipo, la viróloga Marion P. G. Koopmans, ha señalado que el viaje a Wuhan ha aportado "pistas para los nuevos pasos en el estudio". "El objetivo no era tanto encontrar el origen del coronavirus, sino entender qué caminos había que seguir explorando", ha agregado la experta.



Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, ha pedido paciencia para llegar a respuestas más definitivas: "Todavía ni se ha publicado el informe. Habrá más información, pero hay que gestionar las expectativas. Nunca se obtienen respuestas de una sola misión. Se están haciendo muchos otros estudios".