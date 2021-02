Cultura.- Cuatro nuevos personajes para House of the Dragon, la precuela de Juego de tronos

12/02/2021 Cuatro nuevos fichajes para House of the Dragon, el spin-off de Juego de tronos CULTURA NETFLIX / ANONYMOUS CONTENT / FX PRODUCTIONS



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El universo de Juego de tronos volverá a HBO con House of the Dragon, primer spin-off de la ficción ambientado siglos antes de Canción de Hielo y Fuego. La producción ha sumado cuatro nuevos actores a su reparto, intérpretes que asumirán roles protagonistas dentro de la trama.



Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans y Sonoya Mizuno se han unido a la ficción. Toussaint, quien ha aparecido en producciones como Prince of Persia. Las arenas del tiempo o Juez Dredd, encarnará a Lord Corlys Velaryon, conocido como 'la serpiente mar'.



"El señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen, es el aventurero más famoso de la historia de Poniente. Construyó su casa, que es incluso más rica que la de los Lannister, y que reclama la armada más grande del mundo", reza la descripción.



Best apareció recientemente en Destino: La saga Winx, y anteriormente dio vida a Wallis Simpson en El discurso del rey. Su personaje es la princesa Rhaenys Velaryon, "jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon, fue pasada por alto como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre".



Ifans es recordado por su memorable interpretación de Spike en Notting Hill, además de haber trabajado en The Amazing Spider-Man, Snowden o Anonymous. "Otto Hightower es la Mano del Rey, que sirve con lealtad y fidelidad tanto a su rey como a su reino. Según la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono", adelanta la descripción de su personaje.



Ex Machina, Maniac, La La Land o Aniquilación son algunos de los títulos en los que ha trabajado Mizuno, que encarnará a Mysaria, quien "llegó a Poniente sin nada, fue vendida más veces de las que puede recordar y podría parecer débil. Sin embargo, se convirtió en la aliada más confiable y más improbable del príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono".



A la espera de conocer la fecha exacta de estreno, se espera que House of the Dragon llegue a HBO en 2022.