Cultura.- Alan Tudyk protagoniza Resident Alien: "Es fantástico que la ciencia ficción sea tan popular hoy en día"

Alan Tudyk protagoniza Resident Alien, una comedia de ciencia ficción basada en los cómics de Dark Horse que esterna SyFy.



Tudyk interpreta a Harry Vanderspeigle, un extraterrestre que se estrella en la Tierra y debe hacerse pasar por un médico en un pequeño pueblo. Los actores Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund y Levi Fiehler completan el reparto de la serie.



Resident Alien sigue a un extraterrestre accidentado (Alan Tudyk) que debe asumir la identidad de un médico en un pueblo pequeño y de alguna manera encontrar la forma de encajar con la población humana local. Mientras descubre lo que significa ser humano, comenzará a cuestionarse si merece la pena salvar a la humanidad mientras lidia con la moralidad de su misión secreta en la Tierra.



Harry comienza viviendo una vida sencilla ... pero las cosas se ponen un poco complicadas cuando se ve obligado a resolver un asesinato local y se da cuenta de que necesita asimilar cómo es su nuevo mundo. Mientras lo hace, comienza a luchar con el dilema moral de su misión secreta en la Tierra.



En esta entrevista concedida a Culturacio.com, Alan Tudyk habla de los retos que supone ser un peculiar extraterrestre en la pequeña pantalla, de su carrera como actor de doblaje y de cómo ha evolucionado la ciencia ficción en los últimos tiempos.



¿Cuál es el mayor desafío para un actor a la hora de interpretar a un extraterrestre?



Hay varios retos diferentes. Debido a que Harry no es humano, tiene alguna dificultad con la interacción social. Entonces, todos esos pequeños trucos de comportamiento que usamos en el día a día como personas humanas que interactúan con otros humanos no son útiles como formas de comunicación. De hecho, van en contra del personaje.



Además, acaba de aprender un idioma y realmente no entiende el idioma, pero cada palabra tiene su propio lugar en la oración. Así que todo es muy técnico, hay muchos pequeños aspectos técnicos porque así es como está experimentando el nuevo mundo al que ha llegado. Tiene que adaptarse a ese mundo de manera muy técnica, pero también hay muchas oportunidades para la comedia. Es personaje muy divertido.



¿Cómo reaccionó al leer el guión de Resident Alien por primera vez? ¿Conocía los cómics de Dark Horse?



La verdad es que no estaba familiarizado con el cómic. Chris Sheridan, creador de la serie, tomó el cómic y lo convirtió en el guión que me llegó, pero cambia algunas cosas. Hay diferencias, así que es genial leer el cómic, pero no creo que estuviera en desventaja por no haberlo leído antes. Pienso que una de las cosas que más me atrajo de la serie fue que Harry Vanderspeigle es un personaje atípico, y me encantan esos personajes con los que terminas simpatizando son algunos de mis personajes favoritos.



¿Qué ha aprendido de este extraterrestre tan atípico?



He aprendido cosas difíciles, como por ejemplo comer vidrio falso (risas). Es divertido pasar por un proceso en el que sabes que te estás engañando a ti mismo como actor en situaciones en las que tienes que sentir cosas Harry siente cosas por primera vez, entonces tú piensas en tus primeros sentimientos de amor y pérdida, etc... Así que pasar por esos sentimientos nuevamente puede ser conmovedor. Esperas que sea conmovedor porque eso es lo que está pasando con el personaje, pero es verdaderamente emotivo para quienes les gusta redescubrir esos momentos.



¿Cómo es trabajar con el joven actor Judah Prehn?



Me encanta filmar las escenas con Judah, nos lo estamos pasando genial. Solamente tiene 10 años, así que ese tipo de relación de confrontación es divertida con un niño de 10 años. Y protagoniza algunas de mis escenas favoritas. La experiencia está siendo increíble.



Su carrera como actor de doblaje también es muy exitosa. ¿Qué es lo que más le gusta de prestar su voz a personajes animados?El doblaje es muy divertido. Mucho de lo que haces está en tu imaginación, es un uso diferente de tu imaginación en las películas, especialmente cuando estás creando un personaje. Siempre se trabaja en el guión, hasta el final. Puedes improvisar y jugar con el personaje, y cambiar frases y situaciones. Es muy gratificante.



¿Qué opina de la evolución de la ciencia ficción, un género tan popular hoy en día?



Es fantástico. No puedo pensar en nada negativo con respecto a la evolución de la ciencia ficción. El público consume mucha ciencia ficción y eso es genial. Cuando le digo a la gente que Resident Alien comenzó como un cómic, algunos no pueden creerlo... Pero así es, era un cómic. El único inconveniente que he visto es que las convenciones de ciencia ficción ahora son más corporativas. Pero tampoco es algo tan grave. Más ciencia ficción, por favor.