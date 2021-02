Coronavirus.- La agencia sanitaria de Francia recomienda una sola dosis de vacuna para quienes hayan pasado la COVID-19

10/02/2021 Vista general de París POLITICA EUROPA INTERNACIONAL FRANCIA SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Alta Autoridad de Salud (HAS) de Francia ha actualizado sus recomendaciones sobre la vacunación frente a la COVID-19 para señalar que quienes ya hayan pasado la COVID-19 y, por tanto, presenten anticuerpos, pueden recibir una única dosis en lugar de las dos recomendadas hasta ahora.



La agencia sanitaria, que cita como aval los estudios realizados hasta la fecha, sostiene que las personas que ya se hayan contagiado "han desarrollado una memoria inmunitaria como consecuencia de la infección". "La dosis única de la vacua desempeñará un papel de recuerdo", explica en un comunicado publicado este viernes.



Esta única inyección debería llegar "más de tres meses" después de haber superado la enfermedad --"preferiblemente" seis meses--, apunta la HAS, que reconoce que hasta el momento ningún país se ha posicionado claramente sobre la posibilidad de eliminar una de las dos dosis.



La recomendación, la primera de este tipo que se hace en todo el mundo, debe aún recibir el visto bueno del Gobierno, que no se ha pronunciado por el momento sobre la posibilidad de modificar los programas que ya están en marcha. Francia tiene registrados más de 3,4 millones de casos de COVID-19 hasta el jueves, con más de 80.800 fallecidos.