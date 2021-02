Congreso peruano aprueba acusación constitucional contra el exjuez Hinostroza

En la imagen el exjuez de la Corte Suprema peruana César Hinostroza. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 12 feb (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este viernes la acusación constitucional contra el exjuez de la Corte Suprema peruana César Hinostroza por presunta organización criminal, un ilícito no incluido en la aprobación de su extradición desde España, donde permanece desde 2018.

Los legisladores decidieron, con 86 votos a favor y una abstención, acusar a Hinostroza de encabezar la organización apodada "Los cuellos blancos del puerto", además de imputarlo por la presunta comisión de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

La decisión del parlamento, que será enviada a la fiscal general peruana, Zoraida Ávalos, también alcanza a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez, Guido Águila y Orlando Velásquez.

Al igual que Hinostroza, los tres exfuncionarios fueron acusados de la presunta comisión del delito de organización criminal por integrar "Los cuellos blancos del puerto", aunque sobre Gutiérrez también pesa la acusación por patrocinio ilegal.

"Los cuellos blancos del puerto" fue una presunta red de corrupción en el seno de la judicatura peruana que involucró a jueces, fiscales, empresarios y políticos en un complejo entramado de compra y venta de favores.

En la sesión de este viernes, los implicados ejercieron su derecho de defensa e Hinostroza, quien participó por videoconferencia desde España, aseguró que se le ha negado el derecho a la prueba, por lo que se le estaría juzgando "dos veces" por el mismo delito.

"En mi caso, por el delito de organización criminal, se está vulnerando la prohibición de juzgar dos veces por un mismo hecho", espetó el ex juez supremo.

CORRECCIÓN AL ANTERIOR CONGRESO

La acusación contra de Hinostroza por organización criminal ya había sido aprobada a finales de enero pasado por la Comisión Permanente del Congreso.

Ese delito, sin embargo, había sido rechazado por el anterior Legislativo, que fue disuelto en 2019 y estaba compuesto en su mayoría por miembros del partido fujimorista Fuerza Popular, quienes en 2018 decidieron no acusarlo de organización criminal.

La exclusión de Hinostroza como integrante de la banda "Los cuellos blancos del puerto" resultó ser determinante en la demora del proceso de extradición que afronta desde España.

DELITO RECHAZADO EN ESPAÑA

Al exmagistrado se le reclama por haber hecho presuntamente gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y de trabajadores de la justicia peruana.

Tras su destitución e inhabilitación en octubre de 2018, Hinostroza huyó a España, donde fue detenido en virtud de una orden internacional emitida por las autoridades peruanas y la Audiencia Nacional española le envió a prisión, si bien más tarde la Sala de lo Penal acordó su libertad mientras se estudiaba su entrega.

En julio de 2020, el Consejo de Ministros de España aprobó su extradición por hechos constitutivos de posibles delitos de tráfico de influencias, pero no por el de organización criminal, que solicitaba la Justicia peruana.

En este sentido, la Audiencia Nacional argumentó el rechazo de pertenencia a una organización criminal por el hecho de que las personas que supuestamente formaban parte de ella no habían sido acusadas por el Parlamento peruano.