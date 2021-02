Colombia/Cuba.- Colombia solicita a Cuba "información precisa" sobre el supuesto "atentado" del ELN en Bogotá

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La ministra de Exteriores de Colombia, Claudia Blum, ha solicitado al embajador de Cuba en el país, José Luis Ponce, "información precisa" sobre el supuesto "atentado" que preparaba el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá.



Blum, junto a otras autoridades colombianas, se ha reunido este jueves en el Palacio San Carlos con Ponce para abordar los detalles del presunto ataque del que informó el embajador cubano a Casa Nariño a principios de semana, trasladando que había recibido informaciones que alertaban de un posible atentando en Bogotá, aunque matizaba que los datos no habían podido ser evaluados.



"En la reunión se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa, sobre posibles hechos, datos, o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el Gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá", ha relatado la ministra tras el encuentro.



Sin embargo, ha lamentado que "ante la insistencia del Gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba", según recoge 'El Tiempo'.



Blum ha señalado que se insistirá en la solicitud de información adicional sobre los posibles hechos a través de "una comunicación diplomática que será remitida a la Cancillería cubana" ya que se trata de un tema de interés prioritario para la seguridad nacional, como ha subrayado.



"Colombia ratificó que los miembros del Comando Central del ELN que se encuentran en Cuba son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la dirección nacional del ELN y de las conclusiones del quinto congreso de esa organización que incluyen acciones de alto impacto y terrorismo en centros urbanos", ha agregado Blum, quien, además, ha incidido en la "urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN que son requeridos por la justicia colombiana".



Sobre el supuesto ataque, el Comando Central del ELN ha manifestado este jueves que "no forma parte de sus planes" llevar a cabo ningún atentado sobre la ciudad de Bogotá, por lo que no descarta que se trate de "un falso positivo montado por el Estado colombiano".



"Después de verificar con todas las estructuras guerrilleras del ELN, clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares, y es posible que se trate de un falso positivo montado por la Inteligencia militar del Estado colombiano", ha señalado la guerrilla en un comunicado.