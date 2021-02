Colombia.- Santos responde a 'Timochenko' que no se hace "ilusiones" sobre una posible reunión con Duque

24/11/2017 Juan Manuel Santos y 'Timochenko' a un año de la firma del acuerdo de paz POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL TWITTER DE 'TIMOCHENKO'



El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) ha respondido este jueves al secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', que aunque su petición para que se reúna con el presidente colombiano, Iván Duque, para abordar la seguridad de los excombatientes y la implementación del Acuerdo de Paz "sería lo ideal", no se hace "ilusiones" de que finalmente dicho encuentro se produzca.



El pasado martes, el que fuera también comandante en jefe de la desaparecida guerrilla de las FARC, le pidió a Santos que buscara un encuentro con Duque para que "el gobierno actual y el gobierno que nos dio la mano, unan fuerzas institucionales a cada uno de los que hoy arriesgan su vida por enfrentarse a una nueva realidad, por aquella que dejó las armas y ofreció lo mejor de sí, en función de un futuro cierto y constructivo", rezaba el escrito.



Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, son más de 250 los excombatientes asesinados, tal y como recoge 'El Espectador'.



Según 'Timochenko', "el presidente Duque no puede darnos su mano", tras lo que el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, consideró que se trataba de un intento de politizar la situación, ya que el Gobierno está cumpliendo con el acuerdo.



No obstante, en la misiva enviada por Santos y publicada en sus redes sociales, este ha asegurado que aunque propuso "al presidente que uniera a los colombianos alrededor de la implementación de la paz, con lo que por demás está obligado legal y moralmente, y que yo sería el primero en poner mi granito de arena, si se quiere", nunca "hubo el más mínimo eco" por parte de Duque.



Pero no solo ha habido silencio por parte del Gobierno ante los intentos de Santos de contribuir, continúa el exmandatario, sino que este insiste en "mirar por el espejo retrovisor".



Santos ha vuelto a reiterar en este sentido su disposición para reunirse con Duque, un encuentro al que también ha propuesto que acudan el exjefe negociador del acuerdo Humberto de la Calle y el exvicepresidente Óscar Naranjo.



El expresidente no ha escatimado en reproches contra la actual Administración, destacando que "entre las múltiples fallas, vacíos e incumplimientos en la implementación de los Acuerdos de Paz, lo más preocupante, sin duda, son los asesinatos de los exguerrilleros de las FARC y de los líderes sociales".



Pero estos no son "culpa de los acuerdos, como algunos han querido insinuar, sino de su falta de implementación, que está a cargo del Gobierno de turno".



"Así como los combatí sin tregua ni cuartel, ahora defenderá sus vidas y los acuerdos a capa y espada", ha concluido Santos.