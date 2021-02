Colombia pide a Cuba información precisa sobre un supuesto atentado del ELN

En la imagen un registro de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, quien indicó que esta es "una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos". EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Bogotá, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Colombia pidió este jueves al de Cuba información precisa sobre la alerta que hizo esta semana el embajador de la isla, José Luis Ponce, sobre un supuesto atentado que planeaba la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá.

"Se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el Gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá", afirmó la canciller colombiana, Claudia Blum, en una declaración a la prensa.

Tras una reunión con el embajador en la que además participaron otros altos funcionarios como el ministro de Defensa, Diego Molano, y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, Blum señaló que le informaron al diplomático que esta es "una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos".

"Ante la insistencia del Gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba", expresó la ministra de Relaciones Exteriores y agregó que "Colombia transmitirá estas solicitudes al Gobierno de Cuba por medio de una comunicación diplomática que será remitida a la Cancillería cubana".

LA ALERTA DE CUBA

Esta semana, el embajador Ponce envió al Gobierno un memorando en el que alerta que su oficina recibió "una información, cuya verosimilitud no podemos evaluar, acerca de un supuesto ataque militar" que tiene previsto ejecutar el Frente de Guerra Oriental del ELN en los próximos días en Bogotá.

"Hemos advertido de dicha información a la delegación de paz del ELN en La Habana, la cual expresó total desconocimiento y reiteró la garantía de que no tiene ningún involucramiento en las decisiones militares u operacionales de la organización", agregó el diplomático en la escueta comunicación que envió al Ejecutivo colombiano.

En Cuba están el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", y el jefe del equipo de la guerrilla en las fallidas negociaciones de paz con el Gobierno, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", que hacen parte del comando central (Coce) de ese grupo.

En su declaración, la canciller aseguró que los miembros del Coce que están en la isla "son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la dirección nacional del ELN".

También manifestó que los jefes guerrilleros participaron en "el quinto congreso de esa organización", donde según afirmó, se tomaron decisiones "que incluyen acciones de alto impacto y de terrorismo en centros urbanos".

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

El Gobierno de Colombia consultó el martes pasado a Cuba el estado actual del trámite de extradición de cuatro miembros del ELN que están en la isla, incluidos "Gabino" y "Pablo Beltrán".

"Colombia reiteró la urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN que son requeridos por la Justicia colombiana conforme al derecho internacional", expresó Blum hoy.

Cuba fue incluida en enero pasado por EE.UU. en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha contra el terrorismo por la presencia en su territorio de representantes del ELN tras las fallidas negociaciones de paz.

Esto pese a que Colombia solicitó extraditarlos tras el atentado contra una academia de Policía en Bogotá que hace dos años dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana.

El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.

El presidente colombiano, Iván Duque, condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar y liberara a las personas que tiene en cautiverio, lo que la guerrilla se niega a acatar.