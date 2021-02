Colombia.- El ELN lamenta que "asaltaran la buena fe" del embajador cubano en Colombia con el "falso positivo" de Bogotá

02/02/2018 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está reclutando venezolanos para aumentar sus filas, ha asegurado este miércoles el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alberto José Mejía POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD TWITTER



Uno de los responsables del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán', ha lamentado este viernes que "asaltaran la buena fe" del embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, con "información tóxica" sobre un supuesto atentado de la guerrilla en Bogotá.



A principios de semana, Ponce trasladó a Casa Nariño que había recibido informaciones que alertaban de un posible atentando en Bogotá, aunque matizaba que los datos no habían podido ser evaluados.



"La idea que tenemos es que asaltaron su buena fe porque cuando a nosotros nos dijeron eso, les pedimos verificar las fuentes", ha contado 'Pablo Beltrán' en un conversación mantenida para la emisora colombiana W Radio, en donde ha enfatizado que "esa historia" está basada en "información tóxica" de "una fuente envenenada".



Un día antes el ELN emitió un comunicado insistiendo, tal y como hizo cuando se conocieron los hechos, que "no forma parte de sus planes" llevar a cabo ningún atentado sobre la ciudad de Bogotá, por lo que no descarta que se trate de "un falso positivo montado por el Estado colombiano".



"Después de verificar con todas las estructuras guerrilleras del ELN, clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares, y es posible que se trate de un falso positivo montado por la Inteligencia militar del Estado colombiano", dijo el ELN en ese último comunicado.



'Pablo Beltrán' también ha analizado la situación en la que se encuentran los diálogos con el Gobierno colombiano, paralizados a principios de 2019 cuando la guerrilla asumió la responsabilidad de un ataque sobre una escuela de cadetes que dejó una veintena de muertos, reconociendo "cosas intermediadas" para poder retomarlos.



"Sí, hay como cosas intermediadas, no directas, y nosotros favorecemos que eso ocurra, que hablen allá, que hablen aquí, ese es el punto donde estamos", ha dicho 'Pablo Beltrán' desde La Habana, donde se encuentra la delegación negociadora del ELN.



En otro orden de cosas, el líder guerrillero también ha desmentido las acusaciones que vinculan al ELN con el narcotráfico y con el reclutamiento forzoso, señalando a los escuadrones paramilitares como las organizaciones armadas que se han estado nutriendo, a base de "pagar sueldos", de antiguos combatientes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"El ELN no mete en sus filas a nadie, a ninguna edad, tampoco le exige estar en sus filas obligado. Usted entra cuando quiere y se va cuando quiere. Los que pagan sueldos son los narco paramilitares", ha defendido.



'Pablo Beltrán' también ha explicado que los secuestros, que "se cuentan con los dedos de una mano", se llevan a cabo por "asuntos de Inteligencia" y sobre aquellos que no pagan "el impuesto por entrar a la zona a comprar base de coca".



COLOMBIA EXIGE A CUBA INFORMACIÓN MÁS "PRECISA" SOBRE EL "ATENTADO"



La ministra de Exteriores de Colombia, Claudia Blum, solicitó también el jueves al embajador cubano "información precisa" sobre el supuesto "atentado" que preparaba el ELN en Bogotá, días después de que desde Casa Nariño se deslizara la posibilidad de que el Gobierno de La Habana pudiera estar mintiendo.



"En la reunión se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa, sobre posibles hechos, datos, o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el Gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá", relató Blum.