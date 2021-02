CNCO presenta “Déjà vu”, un disco que “conectará generaciones”

El grupo CNCO tiene nuevo álbum, "Déjà vu", un recopilatorio con trece versiones. EFE/Foto cedida

Madrid, 12 feb (EFE).- Con el fin de poner un poco de luz en medio de la pandemia de coronavirus y de recordar canciones emblemáticas que les marcaron “cuando eran pequeños”, el grupo CNCO presenta su tercer álbum de estudio, “Déjà vu”, un recopilatorio de trece versiones que “conectará a diferentes generaciones”.

“Lo bonito de este disco es que hay personas de nuestra generación que no conocen estas canciones que son historia de la música latina, y que la escuchen por primera vez de nuestra voz es una cosa muy bonita. El disco va a conectar a generaciones, a los chicos jóvenes les va a sorprender, creo, pero a los más mayores como que les va a hacer ilusión”, dice a Efe Zabdiel de Jesús, miembro del grupo.

La banda, que se formó en Miami en 2015, está integrada por Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez y De Jesús, quienes explican que la idea de hacer este disco surgió durante el confinamiento por la pandemia, cuando tuvieron tiempo libre, volvieron a conectar con sus familias y escucharon música juntos de nuevo, en especial esas canciones “preferidas de nuestras mamás que sonaban en casa cuando éramos pequeños”.

“Hubo canciones que inmediatamente nos vinieron a la mente, estas baladas románticas que a todos nos encanta cantar. Decidimos divertirnos un poco y traer de vuelta algunas canciones clásicas, con el toque CNCO porque desde el principio teníamos claro que queríamos respetar la letra y la melodía”, apunta Vélez.

“Imagíname sin ti”, interpretada originalmente por Luis Fonsi; “Lo dejaría todo”, de Chayanne; “Tan enamorados,” de Ricardo Montaner; “Solo por un beso”, de Romeo Santos; “Entra en mi vida,” de Sin Bandera o “Hero”, de Enrique Iglesias, son solo algunas de las trece versiones que integran “Déjà vu”, ya disponible en plataformas digitales.

Para los cinco miembros de la banda, estos artistas han marcado no solo un antes y un después en sus vidas, sino que también les influyen musicalmente, de ahí “la presión” tan grande que tenían al interpretar sus canciones.

"Hay salsa, merengue, baladas, quisimos que hubiese diversidad de géneros y de artistas. Ya les hemos presentado los temas a algunos de ellos y les ha encantado", asegura Camacho.

El primero fue Ricky Martin, quien es además una especie de "padre honorario" para el grupo, pues lo tuvo bajo su tutela en sus inicios.

“Esta gente es leyenda, son muy importantes para la música, y el saber que nos han escuchado, comentado y que les haya gustado nuestra versión significa mucho para nosotros”, según Pimentel, quien confiesa que se quedaron “muy sorprendidos” cuando Montaner les comentó por las redes que le había gustado su versión.

Por su parte, De Jesús indica que para que el disco saliera adelante tal y como lo tenían pensado tuvieron que “pasar muchas horas estudiando las canciones”: “A pesar de que nosotros ya las conocíamos, tuvimos que estudiarlas a fondo desde la melodía exacta hasta la estructura, nosotros solo añadimos nuestro ‘flow’”.

“Déjà vu” fue grabado sobre una base rítmica de dembow -presente en todas las canciones de regaetón- y adaptándolas a sus voces y a las armonías que caracterizan sus sencillos.

Hacer una selección de las canciones que iban a entrar en el disco “no fue sencillo”, ya que a cada uno de sus miembros le gustaban varias, pero reconocen que la criba fue algo más sencilla, pues su objetivo principal era que sonora igual que la original.

“Cuando nos pusimos al lío, algunas canciones que teníamos pensadas las tuvimos que dejar porque no sonaban del todo bien cuando fuimos a ensayar al estudio o bien no estaban a la altura de las demás canciones, por lo que decidimos apartarlas. Nos tomó mucho tiempo decidir cuáles entraban y cuáles no”, apunta Camacho.

CNCO lanzó su álbum debut en 2016 titulado "Primera Cita", que se convirtió rápidamente en un éxito global y fue certificado Diamante, Platino y Oro en Estados Unidos, América Latina y Europa.

Ahora, cinco años después y ya consolidados dentro de la industria, la “boy band latina” lucha por hacerse con los cuatro premios “Lo Nuestro”, cuya gala se celebrará el próximo 18 febrero en Miami, entre ellos los de Mejor Canción y Mejor Álbum.

Por Silvia García Herráez