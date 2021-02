Cientos de haitianos marchan por la liberación de los policías encarcelados

Personas participan hoy en una protesta para pedir la liberación de tres polícias apresados por el Gobierno, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Orlando Barría

Puerto Príncipe, 11 feb (EFE).- Cientos de personas salieron este jueves a la calle de forma espontánea en Puerto Príncipe para exigir la liberación de tres policías que fueron detenidos junto a una veintena de personas acusadas de organizar un supuesto golpe de Estado contra el presidente de Haití, Jovenel Moise.

La manifestación fue pacífica y no se registraron enfrentamientos con la Policía, como en días precedentes, pero a lo largo del recorrido, en el sector de Delmas, se encontraban neumáticos ardiendo en la vía, así como piedras y ramas de árboles dispuestos de forma caprichosa para impedir el paso de los vehículos.

Los asistentes exigían "liberación, liberación, liberación" para los detenidos, entre ellos los policías Hérard Carl Steeven, agente de seguridad del magistrado de la Corte de Casación Yvickel Dabrésil, así como de Jean y Dachelien Robenson, ambos agentes de la Dirección de Administración Penitenciaria.

Estos policías forman parte del grupo de cerca de 20 personas que fueron encarceladas el pasado fin de semana acusados de preparar un golpe de Estado en Haití.

En la marcha, Chantal Philipe dice que es la madre de un detenido llamado Fleurant. "Mi hijo sale para ir trabajar. Todo el mundo sabe que él trabaja con un juez, que él hace su trabajo" y por eso fue encarcelado junto a los magistrados.

"Exijo la liberación de mi hijo. No puedo soportar mas", dijo a Efe visiblemente alterada.

Algunos portan fotos de algunos detenidos ante las cámaras, entre ellos una mujer que dice llamarse Blondie, que subida en una moto se para frente cada objetivo que ve para pedir la liberación de "un hombre bueno" que quiere como si fuera su padre.

Un defensor de los Derechos Humanos que se identifica como Roosevelt también pide la liberación de los tres policías detenidos así como la ayuda del la Organización de las Naciones Unidas para que intervenga porque: "no podemos seguir viviendo en esa condición".

Después de esta marcha, las autoridades haitianas han puesto en libertad este jueves al magistrado de la Corte de Casación Yvickel Dabrésil, máxima instancia judicial del país, y principal acusado de organizar el supuesto golpe de Estado.

Sin embargo, el resto de detenidos continúa bajo arresto preventivo en la cárcel de Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe.

La excarcelación de Dabrésil se ha producido cerca de 24 horas después de que el Tribunal Civil de Croix-des-Bouquets emitiera la orden de puesta en libertad.

Entre la veintena de detenidos el pasado fin de semana se encuentran tres primos del juez Dabrésil, además de la inspectora general de la Policía, Marie Louise Gauthier.