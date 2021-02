Ciencia.-La velocidad de deshielo se equipara a la de la última deglaciación

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Un trozo de hielo como Hawai, de 10.000 kilómetros cuadrados, desapareció en un abrir y cerrar de ojos hace 11.000 años de una capa que cubría el mar frente a la costa de Svalbard, en el Ártico.



Según un nuevo estudio, este hecho dramático fue precedido por un derretimiento bastante rápido de 2,5 kilómetros de hielo al año. Esto es paralelo a las tasas de fusión actuales en la Antártida y Groenlandia y preocupa a los científicos detrás del estudio.



Las mediciones del retroceso del hielo en Storfjorden Trough (área del mar Ártico donde se realizó el estudio) muestran que las condiciones prevalecientes hasta el evento de hace 11.000 años coinciden con lo que vemos en la Antártida y Groenlandia hoy. "Es asombroso. Hay nuevos estudios publicados casi semanalmente, que muestran que el retroceso de la actual las capas de hielo son de dos a cuatro kilómetros por año y eso se está acelerando", dice en un comunicado el profesor de CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate) y primer autor Tine Lander Rasmussen.



La última desglaciación, hace 20.000 a 10.000 años, fue un período de calentamiento global coexistente con capas de hielo que se encogían rápidamente. Pero afirmar la correlación real entre los dos no es tan simple como parece. El período en cuestión fue climáticamente inestable, y los grandes derretimientos fueron interrumpidos por la recongelación y la formación de hielo nuevo. Por lo tanto, ha sido difícil establecer la velocidad del retroceso del hielo, en relación con los cambios climáticos.



"Hemos estudiado el desarrollo de la capa de hielo hace 20.000 - 10.000 años utilizando núcleos de sedimentos marinos. Los 12 núcleos se han recolectado en el área durante los últimos 18 años y se han analizado meticulosamente en busca de diferentes tipos de microfósiles de organismos unicelulares llamados foraminíferos". dice Rasmussen.



La bioquímica de los fósiles de foraminíferos ayuda a reconstruir la enorme cantidad de información sobre el estado del medio ambiente en tiempos prehistóricos. Los sedimentos se cortaron en rodajas que representan períodos de tiempo de 30 a 70 años. Más de 70 muestras fueron fechadas y analizadas.



"Lo que vimos es que la capa de hielo comienza a retirarse hace unos 20.000 años, pero permanece en una cresta en el fiordo. Luego, hace unos 15.000 años, la atmósfera y las temperaturas del océano se calientan, lo que afecta la circulación oceánica. Una gran parte de la capa de hielo desaparece al mismo tiempo. Al comienzo del período cálido del Holoceno, hace 11.000 años, las cosas realmente se aceleraron. No podemos ver más evidencia de una capa de hielo que cubra el fondo del océano después de ese tiempo", dijo.



Los períodos de retroceso extremadamente rápido de la capa de hielo se correlacionan constantemente con períodos de calentamiento global de los océanos y la temperatura. Esto se refleja en la retirada de la capa de hielo de otros ocho sistemas de fiordos del norte de Noruega.



"Esto refuerza nuestra hipótesis de que un aumento en la temperatura del océano y el calentamiento global es la causa directa de la cadena de eventos que condujeron a la desintegración dramáticamente rápida de la capa de hielo", dice Rasmussen.



Esto da algunas perspectivas alarmantes sobre el panorama actual. El gran derretimiento del máximo glacial hasta el Holoceno tardó 10.000 años en prepararse. El cambio climático actual es mucho más rápido.



"El retroceso final de la capa de hielo de Storfjorden Trough --añade-- ocurrió tan rápidamente en las partes exteriores como lo hizo más arriba en la depresión. Esto significa que tan pronto como el agua oceánica más cálida tuvo acceso a la capa de hielo, subió bastante rápido hacia adentro desde el borde de la plataforma de hielo. Al interior de la propia capa. Vemos que esto está sucediendo en la Antártida hoy. Las rupturas de Larsen A (1995), B (2003) y C (2017) son ejemplos de este proceso ".