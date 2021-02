Casa Real.- Iglesias cree que la ciudadanía pagó el precio de la monarquía para poder salir de la dictadura y tener libertades

06/02/2021 (I-D) El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante el acto central de campaña de En Comú Podem para las elecciones catalanas, en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Catalunya (España), a 6 de febrero de 2021. POLITICA Marc Brugat - Europa Press



Apunta que la reacción de RTVE ante la polémica del rótulo de la Princesa Leonor puede calificarse de "abuso"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado que la institución monárquica "está a debate" y que en la Transición la gente aceptó a la institución como precio a pagar para pasar de la democracia a la dictadura.



"Creo que la monarquía en el pasado cumplió una función en el contexto de la Transición. En aquel contexto es lógico que mucha gente dijera que si este es el precio para que tengamos libertades, pues lo pagamos. ¿En el año 2021 los términos son los mismos? Mi opinión es que no", ha manifestado en una entrevista a Huffington Post, recogida por Europa Press.



En la actualidad, ha destacado que cada vez más españoles quieren un futuro "mas moderno" y de "valores republicanos", pues ahora la gente "no entiende el privilegio y las cosas que pasan", como por ejemplo la marcha del rey emérito Juan Carlos I a Emiratos.



"EL FUTURO DE LA MONARQUÍA NO DEPENDERÁ DEL COLEGIO DE LA PRINCESA"



"Claro que hay un debate en nuestro país y el futuro de la monarquía no va a depender del colegio en el que estudie la princesa Leonor, sino de la voluntad popular de los ciudadanos españoles", ha apuntado para mostrarse convencido de que la república llegará porque el avance de las ideas republicanas es "innegable". Prueba de ello, ha reseñado, es la "agresividad de los que defienden los privilegios y el pasado".



UP PREGUNTARÁ SI HUBO PRESIONES DE ZARZUELA A RTVE



"Es un medidor muy claro que los mayores defensores de la monarquía en España sean la ultraderecha y la derecha, es muy revelador del futuro que le espera. Yo respeto que Pedro Sánchez sea monárquico, respeto que el socio de Gobierno esté defendiendo a la monarquía, incluso yendo mucho más allá de lo que piensan sus militantes y sus votantes", ha relatado para llamar la atención sobre el apoyo "muy comprometido" del PSOE con la institución, "pase lo que pase".



También se ha mostrado crítico por la polémica sobre el rótulo mostrado en un programa de TVE para ilustrar una información sobre el anuncio de Casa Real de que la Princesa de Asturias cursará el Bachillerato en Gales (Reino Unido).



Al respecto, ha señalado que en el pasado se han visto "cosas muy feas" en la televisión pública y, en este sentido, le llama la atención que, ante este rótulo, salga la administradora general (Rosa María Mateo) a relevar a dos trabajadores. "Creo que mucha gente interpretará esto como un abuso", ha remachado para recordar que Unidas Podemos solicitará información en el Congreso sobre si hubo "presiones" de Zarzuela sobre este asunto.



Cuestionado sobre su malestar en verano con el presidente del Gobierno por la marcha de Juan Carlos I a Emiratos, el vicepresidente ha apuntado que no se les informó de esa decisión y que, lógicamente, eso "no les gustó" porque entre socios debe haber "lealtad", aunque a renglón seguido ha precisado que esa tensión "ya pasó".



NO VE A MONEDERO DE CANDIDATO EN MADRID



En clave interna de partido, Iglesias ha enfriado la posibilidad de que el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, sea candidato al Ayuntamiento de Madrid porque "nunca ha querido ocupar un cargo público".



"Lo conozco lo suficiente para saber que no va a renunciar a esa ventaja de ser un Pepito Grillo para ocupar un cargo público que jamás le ha interesado lo más mínimo", ha detallado.



Sobre sus palabras de que el próximo liderazgo en Podemos recaería en una mujer y si sabe quién será, Iglesias ha dejado claro que ahora no toca pensar en el futuro y que, cuando llegue, las bases tomarán una decisión. "Estoy convencido de que el liderazgo en la izquierda será femenino. Es una convicción personal, tendrán que decidir las bases y cada cosa en su momento", ha zanjado.