Capitales Iberoamericanas piden una estrategia turística de desarrollo sostenible

Vista de la Plaza Mayor de Madrid. Sin turistas ni apenas madrileños, la Plaza Mayor de la capital languidece poco a poco desde que comenzó la crisis del coronavirus, con restaurantes y comercios prácticamente vacíos. EFE/Luca Piergiovanni/Archivo

Madrid, 11 feb (EFE).- La secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la española Almudena Maíllo, propuso este jueves elaborar una "estrategia iberoamericana de turismo del futuro", en conjunto con otras organizaciones internacionales, para que esta actividad ayude a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

"Se trata de unificar criterios reforzando la identidad turística de nuestra región, poniendo el foco de atención en las oportunidades del sector turístico para lograr ciudades más resilientes", dijo Maíllo en una reunión de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Según un comunicado de la UCCI, resaltó la importancia del turismo sostenible y de alta calidad como generador de riqueza para corregir las desigualdades e impulsar la inclusión social.

"La seguridad sanitaria, la sostenibilidad, la innovación y la tecnología serán factores fundamentales para el futuro del sector, siendo necesario buscar modelos innovadores y modernos, basados en la calidad de las experiencias y no en el aumento exponencial de los visitantes", planteó.

Maíllo, representante del Ayuntamiento de Madrid, abogó por la transformación del turismo, siendo 2021 un año "crucial" para iniciar la recuperación del sector tras el golpe de la pandemia mundial de la covid-19.

"Quien no aborde esta transformación a tiempo, perderá capacidad competitiva", alertó. Por ello, "es el momento de liderar este cambio para salir de la crisis con un modelo más sostenible, resiliente y eficaz", manifestó tras recordar que en Iberoamérica, el turismo es responsable de uno de cada diez empleos.

"La recuperación del turismo irá de la mano de la recuperación de la economía internacional", constató, por lo propuso una estrategia de futuro en conjunto con la CGLU y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El alcalde de San José, Johnny Araya, reflexionó sobre cómo la crisis generada por la covid-19 había enseñado a las ciudades del mundo que la resiliencia está ligada a la salud. "No hay nada más depredador para el medioambiente que la pobreza", apostilló.