Biden paraliza la expulsión por la covid de menores migrantes no acompañados

Washington, 12 feb (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes la suspensión temporal de las expulsiones "exprés" de migrantes menores de edad no acompañados por un adulto, tal y como habían ordenado previamente las autoridades sanitarias del país alegando el peligro de contagio por la covid-19.

En una notificación publicada este viernes en el diario oficial Federal Register, el Gobierno señala que la ordenanza se adoptó teniendo en cuenta la información sobre la pandemia de la covid-19 y la situación en las fronteras de Estados Unidos que se tiene ahora, frente a la que había en octubre pasado, cuando se emitió la orden.

"Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) han decidido ejercer su discernimiento para exceptuar temporalmente de la expulsión a los menores de edad, extranjeros y no acompañados por adultos, que se encuentren en Estados Unidos a la espera del resultado de la evaluación de su salud", señaló la nota.

Esta excepción seguirá en efecto "hasta que los CDC hayan completado su evaluación de salud pública y publiquen una notificación" acerca de la ordenanza de octubre.

En enero pasado, 78.323 inmigrantes fueron detenidos o considerados inadmisibles en la frontera sureste de Estados Unidos, de los cuales 5.871 eran menores de edad sin la compañía de un adulto, la mayor cantidad registrada desde junio de 2019, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En octubre pasado los CDC emitieron una ordenanza por la cual se suspendía el ingreso a Estados Unidos de personas procedentes de países donde hubiese una cuarentena por enfermedad contagiosa.

Esta medida venía a sumarse a otra de marzo del año pasado, cuando el entonces vicepresidente, Mike Pence, había ordenado a los CDC usar sus poderes de emergencia para sellar las fronteras, pese a la reticencia mostrada por la principal agencia sanitaria del país, según reportes de prensa.

La medida, que venía a sumarse a otras para endurecer la migración ilegal y legal al país, fue llevada a los tribunales, que inicialmente dieron la razón a los demandantes, aunque el pasado 29 de enero una corte de apelaciones permitió que los agentes fronterizos expulsasen a niños indocumentados no acompañados que ingresasen al país.

Biden firmó el 2 de febrero un decreto para la creación de un mecanismo regional para atender las causas de la migración desde México y América Central, y un sistema para el procesamiento ordenado de quienes buscan asilo en Estados Unidos.