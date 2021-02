Bajan los contagios en Panamá con 330.075 casos y 5.572 muertes por covid-19

Ambulancias trasladan a un paciente enfermo con la covid-19 al Hospital COVID, el 2 de febrero de 2021, en la 'Ciudad de la Salud' en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 11 feb (EFE).- Las autoridades de Panamá reportaron este jueves 708 casos nuevos y 22 muertes para un acumulado de 330.075 contagios y 5.572 fallecimientos por la covid-19 tras once meses de pandemia, a la vez que la positividad cayó hasta un 8,5%, el índice más bajo registrado.

El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que hay 1.706 pacientes hospitalizados, de los cuales 1.500 están en sala y 206 están en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que hay un total de 19.187 en aislamiento domicilario, de ellos 18.779 están en casa y 408 en hoteles que funcionan temporalmente como hospitales.

Hasta la fecha, se han realizado 1.770.793 pruebas para detectar el virus, de las cuales 8.293 se aplicaron en las últimas 24 horas -una cifra por debajo de la meta de los 10.000 test diarios que se propusieron las autoridades- para un porcentaje de positividad del 8,5 %, la más baja reportada desde que comenzó la pandemia.

La última vez que Panamá registró una tasa de positividad tan baja fue el 19 de marzo del pasado año con 8,8%, apenas 10 días después de haber notificar el primer caso.

El 81 % (1.437.168) de las pruebas son negativas, el 19 % (333.625) son positivas, y los test por millón de habitantes se sitúan en 413.881. Hasta el momento, los recuperados ya suman 303.610.

Los adultos mayores, entre los 60 y 79 años, siguen siendo el grupo poblacional que registra más defunciones, con 2.707, mientras que los jóvenes, entre 20 y 39, son los que más incidencia de casos acumulan con 129.299.

El ministro de salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, anunció este jueves otra flexibilización de las restricciones, permitiendo continuar con la tímida reactivación económica criticada severamente por los empresarios.

A partir del próximo lunes, el toque de queda se reducirá siendo de 10 de la noche a 4 de la mañana a nivel nacional, y los restaurantes podrán ampliar su horario de atención al cliente hasta las nueve de la noche.

Ese mismo día el horario de las playas, ríos y balnearios también se dilata de 6 am a 5 pm de lunes a viernes para Panamá (capital) Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas, mientras que en las provincias de Chiriquí, Colón, las comarcas, Darién y Bocas del Toro -las áreas más turísticas del país- se podrá acceder durante toda la semana.

Así, en Panamá y Panamá Oeste podrán aperturar las sastrerías, lava autos e industrias creativas, y en Herrera, una las más golpeadas, el comercio al por menor, barberías y salones de belleza.

Panamá, con poco más de cuatro millones de habitantes, vive en las últimas semanas una bajada escalonada de los indicadores pandémicos, que, según el Gobierno, es consecuencia y "sacrificio" de las fuertes medidas de movilidad implantadas como el toque de queda, las cuarentenas totales y el cierre de comercio "no esencial".

En noviembre, el país registró su peor momento de la pandemia: un fuerte repunte de la covid-19 marcó cifras récord en los casos, muertes y hospitalizados. Eso obligó a las autoridades a "reforzar" las medidas en diciembre, las cuales se han ido levantado gradualmente según bajan los indicadores.