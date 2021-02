12/02/2021 Así ha sido la declaración de Belén Esteban ante el juez. MADRID, 12 (CHANCE) Tras escasos 40 minutos en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla, y visiblemente sastisfecha, Belén Esteban ha salido de prestar declaración ante el juez tras la querella de Rocío Carrasco por presunto revelación de secretos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Tras escasos 40 minutos en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla, y visiblemente sastisfecha, Belén Esteban ha salido de prestar declaración ante el juez tras la querella de Rocío Carrasco por presunto revelación de secretos.



Rodeada de cámaras, y fotografíandose con los fans que la aguardaban a las puertas de los juzgados, Belén nos ha contado que su declaración judicial "ha ido bien". "Me han citado para declarar, he venido y ya está", ha asegurado sonriente.



Muy tranquila, la "princesa del pueblo" ha confesado que "me han preguuntado y yo he respondido y ya está. He contado la verdad" Insistiendo en que "estoy tranquila" y recriminando a un reportero que "no quieras dar a entender que estoy nerviosa", la colaboradora ha desvelado que no sabe qué pasará a partir de ahora ni si la querella presentada por Rocío Carrasco prosperará: "Ya me informará mi abogado".