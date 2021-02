AMP2.- Irán.-Irán pide a EEUU que "cumpla" con el acuerdo nuclear antes de "hablar sin pensar" en sus exigencias a Teher

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha reclamado a Estados Unidos que "cumpla" con el acuerdo nuclear de 2015 antes de "hablar sin pensar" en sus exigencias planteadas a Teherán sobre las cláusulas del pacto que ha dejado de cumplir en respuesta.



"Oficiales de la Administración Biden siguen hablando sobre el cumplimiento del acuerdo nuclear por parte de Irán. ¿En qué capacidad?", se ha preguntado Zarif a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



Así, el ministro iraní ha recordado que "Estados Unidos cesó su participación en mayo de 2018, violó el acuerdo nuclear y castigó a los que cumplían la resolución de Naciones Unidas", en referencia a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respaldó el pacto.



"A día de hoy, Estados Unidos sigue exactamente en la misma posición. Antes de hablar sin pensar, cumplan", ha zanjado, después de destacar el lunes que "la pelota no está en el tejado" de Irán y recordar que fue Washington fue el que abandonó el acuerdo.



En esta línea, el presidente iraní, Hasán Rohani, dijo el jueves que, si bien la retórica ha cambiado desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, no se han producido cambios en la política del Gobierno estadounidense. El mandatario del país norteamericano ha pedido el retorno de Teherán al acuerdo antes de retirar las sanciones.



Biden y su equipo han manifestado su intención de retomar el acuerdo nuclear de 2015, negociado cuando el propio Biden era vicepresidente de Estados Unidos. Irán ha reclamado que Washington dé marcha atrás en las políticas de Donald Trump, vuelva al acuerdo y retire las sanciones de cara a un cumplimiento por su parte de todas las cláusulas del pacto.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



PREOCUPACIÓN EN EUROPA



Por su parte, los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania han expresado este mismo viernes su "grave preocupación" por la confirmación por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de que "Irán está produciendo metal de uranio, en violación del acuerdo nuclear".



"Bajo el acuerdo nuclear, Irán se comprometió a no participar en la producción o adquisición de metal de uranio o a llevar a cabo actividades de investigación o desarrollo de la metalurgia del uranio durante 15 años", han resaltado a través de un comunicado conjunto emitido por sus ministerios de Exteriores.



Así, han recordado su comunicado del 16 de enero y han hecho hincapié en que "Irán no tiene una justificación civil creíble para estas actividades, que son un paso clave en el desarrollo de un arma nuclear".



"Reclamamos firmemente a Irán que ponga fin a estas actividades sin mayores retrasos y que no dé ningún otro paso para incumplir (el acuerdo) en su programa nuclear", han sostenido. "Al aumentar sus incumplimientos, Irán está socavando la oportunidad de renovar la democracia para lograr totalmente los objetivos del acuerdo nuclear", han remachado.



Zarif ha recriminado en Twitter a las potencias europeas que sigan poniendo en cuestión la labor iraní un año después de que Estados Unidos se retirase el acuerdo nuclear. En este sentido, se ha preguntado "qué han hecho (Francia, Alemania y Reino Unido) para cumplir su deber".



El informe de la AIEA señala que Irán habría comenzado a producir este material el 6 de febrero en una instalación nuclear que está bajo inspección de la agencia en Isfahán, aunque habría fabricado una pequeña cantidad, sin enriquecerla.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, recalcó en enero que su decisión de producir combustible con metal de uranio para uno de sus reactores de investigación no viola el acuerdo nuclear de 2015. "El metal de uranio tiene también aplicaciones pacíficas", dijo, antes de resaltar que "esta tecnología es necesaria en Irán, que debe cumplir las demandas de los pacientes para una medicina nuclear de la mejor calidad".