AMP.- Cvirus.- La OMS celebra el descenso de casos por cuarta semana consecutiva pero pide "no relajar las medidas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha celebrado que los positivos de COVID-19 han descendido por cuarta semana consecutiva a nivel mundial, pero ha pedido a los países que "no relajen las medidas" contra el coronavirus.



"El número de casos notificados de COVID-19 en todo el mundo ha disminuido por cuarta semana consecutiva, y el número de muertes también se redujo por segunda semana consecutiva. Estos descensos parecen deberse a que los países están aplicando medidas de salud pública más estrictas", ha aplaudido en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).



Sin embargo, Tedros ha advertido de que "la complacencia es tan peligrosa como el propio virus". "Ahora no es el momento de que ningún país relaje las medidas, ni de que ningún individuo baje la guardia. Cada vida que se pierde ahora es aún más trágica, ya que las vacunas contra el COVID-19 están empezando a distribuirse.



En este contexto, ha detallado que, junto con las medidas ya impuestas contra el virus, la rapidez con la que se pueda ampliar colectivamente la fabricación de la vacuna contra la COVID-19 y extender las vacunas a todos los países "determinará la rapidez con la que controlemos la pandemia".



"VACUNAR AL MUNDO ES POSIBLE"



Tedros ha recordado que a principios de 2021 lanzó un reto global para garantizar que la vacunación de los trabajadores sanitarios y de las personas mayores esté en marcha en todos los países en los primeros 100 días de 2021. "El próximo viernes se cumple el día 50. Hoy, invito a todos a unirse a mí en un llamamiento a la acción para acelerar la producción y compartir la tecnología, de modo que podamos producir suficientes vacunas contra el COVID-19 para el mundo y compartirlas equitativamente", ha reclamado.



El director general de la OMS ha insistido en que es posible vacunar a toda la población mundial en un período de tiempo determinado. "Algunas personas no creían que fuera posible producir una vacuna contra la COVID-19 tan rápidamente, pero así fue. Ahora algunos dicen que vacunar al mundo no es posible. Se equivocan. Como dijo Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace", ha argumentado.



Por otra parte, Tedros ha informado de que esta semana la OMS ha acogido una reunión mundial "para avanzar en la comprensión de lo que oficialmente se denomina afección post-COVID". Esta fue la primera de una serie de reuniones centradas en trabajar para lograr una descripción clínica consensuada de la afección.



"Esta enfermedad afecta a pacientes con COVID-19 tanto grave como leve. Parte del desafío es que los pacientes con COVID-19 de larga duración pueden tener una gama de síntomas diferentes que pueden ser persistentes o pueden ir y venir", ha sostenido, a lo que ha agregado que "las vacunas son vitales no solo para salvar vidas, sino también para prevenir los efectos a largo plazo de la COVID-19".