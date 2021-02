Alfa Romeo no cree que la electrificación amenace la pasión en sus vehículos

Imagen de archivo del logo del Alfa Romeo. EFE/JASON SZENES/Archivo

Washington, 12 feb (EFE).- Alessandro Maccolini, jefe de diseño exterior de Alfa Romeo, considera que la marca italiana, conocida por sus característicos motores de combustión, no ve la electrificación del mundo del automóvil como un obstáculo para mantener la "pasión" y señaló a Efe que sus automóviles siempre serán bellos.

Maccolini, que participó en la presentación del libro electrónico "Passione", que explora 100 años de pasión de la marca por el diseño italiano así como las influencias que han contribuido a su lenguaje plástico, declaró a Efe durante un encuentro con los medios de comunicación que Alfa Romeo no teme la desaparición de los motores de combustión.

"Passione", que Alfa Romeo dijo es un "anticipo al día de San Valentín", ha sido creado en colaboración con el Centro Stile Alfa Romeo en Turín (Italia) y cuenta con diseños exclusivos creados por los diseñadores de Centro Stile.

"No estamos asustados con esta transición. Intentamos definir que es importante para un 'alfista' o para cualquier otro conductor, porque la pasión es importante pero también un auto normal para gente normal. Creo que no es un problema", declaró Maccolini, que llegó a Alfa Romeo en 1997.

Al inicio de su carrera en Alfa Romeo, Maccolini participó en el diseño interior y exterior de vehículos como los Alfa Romeo 147, 156 SW, 159, MiTo y Giulietta.

Posteriormente, como jefe de diseño a partir de 2011, Maccolini dirigió el desarrollo de modelos como 4C Concept, Coupe y Spider, Giulia y Stelvio, así como Tonale PHEV Concept, GTA y GTAm.

El diseñador jefe de Alfa Romeo explicó a Efe que muchas veces se le pregunta sobre qué pasará con la marca, que pertenece ahora a Stellantis, el nuevo grupo formado tras la fusión de PSA y Fiat Chrysler (FCA), con la paulatina electrificación del sector.

Maccolini reconoció que para marcas como "Alfa Romeo o Ferrari, el motor es un importante elemento del auto".

"Así que, ¿cómo mantener viva la identidad de la marca cuando podemos perder uno de los elementos de los autos? El problema para Alfa Romeo es cómo mantener la identidad. Y eso es absolutamente importante porque un Alfa Romeo tiene que ser en primer lugar bello. Por eso uno de nuestros lemas es 'belleza necesaria'", continuó.

"Así que no hablamos de motor, no hablamos de la tecnología sino que hablamos de la apariencia del automóvil así como también de la emoción. Lo que necesitamos mantener es la experiencia. Quizás habrá un equilibrio diferente entre el motor, el sonido y la apariencia del auto", razonó Maccolini.

"Un vehículo híbrido es más o menos un vehículo clásico. No necesitamos soluciones especiales en términos de aerodinámica o algo así. Puede ser un auto normal. Quizás en el futuro, con la electrificación el estilo será más importante", concluyó.