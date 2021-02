Agencia europea descarta que coronavirus desaparezca y OMS sigue investigación sobre origen

CentralMundo debe prepararse porque el coronavirus "se quedará entre nosotros", dice responsable europea =(Video+Fotos+Infografía)= Ginebra, 12 Feb 2021 (AFP) - El mundo debe prepararse porque el coronavirus "se quedará entre nosotros" largo tiempo, advirtió el viernes la jefa de la agencia sanitaria europea, mientras que el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraba que todas las hipótesis siguen abiertas sobre su origen. En una entrevista con la AFP, Andrea Ammon, directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) dijo que "ahora parece más probable que se quede" a que desaparezca."Parece que se ha adaptado muy bien a los humanos. Así que debemos prepararnos para que se quede entre nosotros" el covid-19, agregó."No sería el primer virus en quedarse con nosotros para siempre, por lo que no es una característica inusual para un virus", señaló la responsable de la agencia con sede en Estocolmo.Si bien las vacunas reducen drásticamente el riesgo de contraer covid-19, los científicos todavía no saben si también previenen la transmisión del virus.Las variantes, sobre todo sudafricanas y brasileñas, complican la situación, ya que se sospecha que pueden disminuir la eficacia de la vacuna."La pregunta es qué significa esto para la eficacia de la vacuna", destacó Ammon, señalando el ejemplo de la gripe estacional a las que las vacunas se adaptan cada año."Es posible que ocurra lo mismo, o que en algún momento (el virus) se estabilice y podamos utilizar una vacuna durante un largo período", precisó a la AFP por videoconferencia. - "Todas las hipótesis siguen abiertas" - La misión de la OMS desplegada recientemente en la ciudad china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de covid-19, no logró identificar el origen del virus, pero parecía que había servido para descartar la teoría de que fue creado en un laboratorio de la ciudad.En una rueda de prensa telemática realizada en Ginebra junto al jefe de la misión, Peter Ben Embarek, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que el equipo había llevado a cabo una "labor científica muy importante en unas circunstancias muy difíciles"."Se han planteado algunas preguntas sobre si algunas hipótesis han sido descartadas (...) Quiero confirmar que todas las hipótesis siguen abiertas", declaró Tedros."Siempre hemos dicho que esta misión no encontraría todas las respuestas, pero añadió importante información, que nos acerca a la comprensión del origen del virus", señaló el responsable.El martes, durante una rueda de prensa ofrecida en Wuhan, Peter Ben Embarek descartó la teoría de que el virus habría sido creado en un laboratorio de virología de Wuhan. - Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal - La campaña de vacunación contra el covid-19 en Brasil, donde la inmunización de la población empezó tardíamente, está ya amenazada por la falta de dosis, según informaciones de las autoridades de varios estados.La alcaldía de Rio de Janeiro advirtió en un comunicado que solo dispone de dosis suficientes para vacunar "hasta el sábado" y en dos ciudades de su periferia, Sao Gonçalo y Niteroi, la vacunación ya fue suspendida durante varios días esta semana.Lo mismo ocurre con Salvador de Bahía (noreste) y en el estado de Sao Paulo, donde las autoridades sanitarias también tuvieron que postergar el inicio de la vacunación hasta el 1 de marzo.En Brasil la vacunación arrancó hace tres semanas y ya han sido vacunadas más de 4,5 millones de personas. En Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y otros países sudamericanos, como Argentina, se inició a finales de 2020.En Reino Unido, más de 14 millones de personas pertenecientes a cuatro grupos prioritarios -mayores de 70 años, personal sanitario y enfermos crónicos- habían recibido el viernes una primera dosis de las vacunas de AstraZeneca/Oxford o Pfizer/BioNTech, según cifras oficiales.Más de 530.000 personas han sido vacunadas con las dos dosis necesarias, que las autoridades británicas decidieron espaciar hasta 12 semanas para poder inmunizar al mayor número de personas rápidamente. En Francia, las autoridades sanitarias francesas aconsejaron este viernes "proponer una sola dosis" de la vacuna contra el covid-19 a las personas que ya contrajeron la enfermedad, convirtiéndose en el primer país que formula esta recomendación.Las personas que tuvieron covid-19 "desarrollaron una memoria inmunológica tras la infección" y "la dosis única de la vacuna desempeñará así un papel recordatorio", explicó la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS).Por otro lado, el gobierno italiano decidió este viernes extender 10 días más la prohibición de viajar entre regiones en el marco de las medidas para frenar la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales.Para en frenar el aumento de contagios, Portugal mantiene "los controles en las fronteras" con España en algunos puntos y limita la circulación entre ambos países, excepto en transporte de mercancías, paso de trabajadores fronterizos y servicios de urgencia, indicó el gobierno en un comunicado.bur/rjm/nl/kjl/eg/jz