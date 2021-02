ACT.- Fútbol/Primera.- El Celta acaba con Jorge Almirón

12/02/2021 Solari y Mina celebran el tercer gol del Celta ante el Elche DEPORTES LALIGA



Los ilicitanos acumulan 16 jornadas sin ganar y podrían acabar la semana colistas



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Celta de Vigo logró su primera victoria del año 2021 tras imponerse al Elche (3-1) en el partido que inauguró la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander, un resultado que supuso la dimisión de Jorge Almirón como técnico de los ilicitanos tras 16 jornadas sin conocer la victoria.



El cuadro celeste fue mejor y acabó encontrando el premio que tanto se le resistía. La mejoría del Celta ha sido evidente en estas últimas semanas (llevaba cuatro sin perder, incluido el Metropolitano) pero faltaba rematar el trabajo del 'Chacho' Coudet en el verde. Y este viernes salió redondo para los gallegos pese al arreón del Elche al comienzo del segundo tiempo.



El marcador no se inauguró hasta el minuto 45, antes el Celta ya ganaba en ocasiones aunque la más clara -hasta ese momento- fue la de Raúl Guti, que replicó para el Elche con una volea rozando la base del poste. Sin embargo, al borde del descanso llegó el 1-0 en una triangulación maravillosa que Nolito amortiguó para que Santi Mina, gran protagonista de la noche, marcase el primero de su doblete.



El ariete vigués despistó a Badía con gran calidad, sin saber que apenas un minuto después iba a llegar el segundo de los suyos. En esta ocasión, con Nolito y Aspas tejiendo los hilos, fue Brais Méndez quien empujó a puerta vacía. El 2-0 al descanso obligaba a la reacción de un Elche que sí llegó tras el paso por vestuarios.



Y la prueba fue, cinco minutos después, el 2-1 en botas de Rigoni gracias a una jugada que comenzó él mismo y cuando parecía que la pelota estaba perdida, Rubén Blanco cometió el error de volverla a poner en juego. Por allí apareció Guido Carrillo, 'enchufado' en las últimas jornadas, y cedió a Rigoni para que añadiese emoción al envite.



El gol animó a los de Almirón, pero también espoleó a un Celta que decidió atacar para conservar su ventaja. Primero con largas posesiones y después con una estocada letal. Santi Mina, a 20 minutos para el final, machacó un centro de Solari desde el costado derecho y dejó sin historia un partido que mantiene al Elche en penúltima posición y a los gallegos, novenos de forma provisional.



Al término del encuentro, en rueda de prensa, el técnico del Elche anunció su dimisión. "He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Le deseo lo mejor a mis jugadores", indicó Almirón, que quiso "evitar especulaciones" con su futuro. El argentino se marcha del Elche con tres victorias ligueras y tres empates en 21 jornadas.



--RESULTADOS JORNADA 23.



- Viernes 12.



Celta-Elche 3-1.



- Sábado 13.



Granada-Atlético 14:00.



Sevilla-Huesca 16:15.



Eibar-Valladolid 18:30.



Barcelona-Alavés 21:00.



- Domingo 14.



Getafe-Real Sociedad 14:00.



Real Madrid-Valencia 16:15.



Levante-Osasuna 18:30.



Villarreal-Betis 21:00.



- Lunes 15.



Cádiz-Athletic Club 21:00.