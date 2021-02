96-87. Henry, Giedraitis y Polonara ponen rumbo a semifinales

Rokas Giedraitis (d), alero lituano del Baskonia, lanza ante la oposición del pívot croata del Joventut Ante Tomic (i) durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto entre TD Systems Baskonia y Club Joventut Badalona, este viernes en el WiZink Center de Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 12 feb (EFE).- El TD Systems Baskonia se clasificó este viernes para las semifinales de la Copa del Rey al vencer al Joventut por 96-87 en un partido en el que siempre dominó en el marcador y tuvo las riendas del juego.

Sin aparente esfuerzo ni grandes alharacas en su juego, el Baskonia dominó el partido desde el principio (16-6, min.5), con un Joventut que aguantó el tirón como pudo.

Rokas Giedraitis y Pierria Henry dominaron los primeros minutos con solvencia, mientras que Grigor Dimitrijevic fue el más acertado de los verdinegros, aunque en ningún momento del primer cuarto, 28-17, dieron sensación de poder equilibrar el marcador.

La entrada de Youssoupha Fall no fue una buena noticia para la 'Penya', ya que dominó los aros a su antojo durante los primeros minutos. Sin embargo fue Demetrius Jackson el que mejor entendió el juego que necesitaba su equipo para intentar acortar distancia, 35-28 (m.13).

Pero todo se quedó en un intento, porque ni el Joventut dio la sensación de poder, ni el Baskonia rompió el partido de forma definitiva (55-47 al descanso).

Henry y Aquille Polonara, con su habitual dinamismo, fueron los mejores entre los vitorianos, mientras que Jackson, Dimitrijevic y un irregular Ante Tomic destacaron en el Joventut.

No hubo demasiados cambios en el tercer acto. Henry siguió dominando y entró en escena con buen pie Xabier López-Arçostegui. El Joventut intentó subir un peldaño en defensa, pero no tuvo resultados, más allá de un acercamiento (68-61, m.25) tras dos canastas consecutivas de Ferrán Bassas.

El Joventut quiso, pero no pudo, y el TDS Baskonia pareció sentirse cómodo con una ventaja en torno a la decena de puntos, quizá para no desgastarse más de lo necesario. El tercer cuarto finalizó con 78-68.

Un 9-0 de salida en el cuarto de la verdad y casi cinco minutos sin anotar acabaron de darle la puntilla al Joventut (87-68, m.34.30).

El Baskonia navegó con pulso firme hacia las semifinales en donde se las verá con el vencedor del Barcelona-Unicaja.

- Ficha técnica:

96 - TD Systems Baskonia (28+27+23+18): Jekiri (4), Henry (16), Peters (17), Giedraitis (19) y Polonara (19) -cinco incial-, Raieste, Vildoza (7), Sedekerkis (2), Fall (5) y Dragic (7).

87 - Joventut (17+30+21+19): Dimitrijevic (8), López-Arçostegui (12), Bassas (5), Parra y Tomic (14) -cinco inicial-, Dawson (3), Ribas (6), Morgan (7), Brodzianski (18), Jackson (12), Ventura y Birgander (2).

Árbitros: Carlos Peruga, Antonio Conde y Jorge Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.

Ricardo Molinelli