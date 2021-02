Rocío Flores arropa a Olga Moreno, en su llegada a Madrid, horas antes de su declaración

11/02/2021 ROCÍO FLORES Y OLGA MORENO. MADRID, 11 (CHANCE) Mañana Olga Moreno se enfrenta a una declaración por la denuncia que interpuso Rocío Carrasco contra ella hace meses por abrir una carta que llegaba en nombre de Antonio David cuando éste concursaba en 'GH VIP'. La mujer del colaborador de televisión ha llegado hace pocas horas a Madrid y lo ha hecho acompañada de Rocío Flores, uno de sus principales apoyos en estos momentos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



En su llegada, Olga no ha querido hacer declaraciones acerca de cómo ve este nuevo enfrentamiento legal contra la expareja de su marido: "No voy a comentar nada". Por su parte, Rocío Flores no ha querido desvelar si viene en calidad de testigo o simplemente para apoyar a la mujer de su padre en el juicio que tiene previsto contra su madre: "Si es que no tengo nada que decir".



De esta manera, la hija de Antonio David deja clara su postura al lado de Olga Moreno y vuelve a lanzarle una indirecta a su madre. Y es que la concursante ya ha confesado en muchas ocasiones que quiere que las denuncias a su padre y a la mujer de éste paren de inmediato porque crean tensión en el núcleo familiar.



Si finalmente Rocío Flores se presenta como testigo, será un mazazo para Rocío carrasco porque verá a su hija declarando a favor de la persona a la que ha denunciado. Y es que no hay más que ver el cariño y el amor que Olga ha demostrado por la exconcursante de 'Supervivientes' y no hay más que ver lo a gusto que están juntas.



En cuanto a la mujer de Antonio David, lo cierto es que la hemos visto de lo más tranquila posible ante la declaración que tendrá que hacer mañana. No hay dudas de que esto es una cita más para ella, como tantas ha tenido en el pasado tanto ella como su marido.