Quintana lamenta que el Arkea no sea invitado al Giro y se enfoca en el Tour

Bogotá, 11 feb (EFE).- El colombiano Nairo Quintana lamentó este jueves que su equipo, el Arkea Samsic, no haya sido invitado al Giro de Italia, pero aseguró que se enfocará en otras "grandes carreras", entre las que incluye el Tour de Francia.

"Me hubiera gustado participar en el Giro si nuestro equipo hubiera sido invitado, pero respeto la decisión de los organizadores. Me enfocaré en otras grandes carreras, incluido el Tour de Francia", dijo el ciclista de 31 años en un comunicado.

Entre las tres formaciones invitadas por la organización del Giro no figura el Androni, ni el Arkea Samsic de Quintana, quien ganó el Giro en 2014 y la Vuelta 2016.

De los equipos que disputarán el Giro de Italia del 8 al 30 de mayo diecinueve pertenecen al World Tour, uno se clasifica por ránking y tres son invitados. En total serán veintitrés equipos de ocho corredores cada uno.

"El Arkea Samsic, equipo al cual pertenezco, al no ser categoría World Tour únicamente podrá participar de la carrera a través de invitación, pero estas fueron reservadas para equipos italianos, siendo el Arkea Samsic francés", recordó Quintana.

En ese sentido, el excorredor del Movistar dijo que acata "las decisiones tomadas" y aseguró que "el esfuerzo y disciplina continuarán trayendo consigo más triunfos" con los que Colombia "continuará quedando en los más altos estándares".

"Agradezco a todos el respaldo expresado, reitero que este acontecimiento no representa ningún vínculo negativo para mis sueños y profesionalismo", concluyó Quintana.