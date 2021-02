¿Qué significan las restricciones de EE.UU. para los usuarios de Xiaomi?

ARCHIVO - El logo de la compañía china de móviles Xiaomi. Estados Unidos impuso nuevas restricciones a los móviles de la marca poco antes del final del mandato del presidente Donald Trump. Foto: picture alliance / dpa

Poco antes del esperado lanzamiento mundial del primer móvil insignia de Xiaomi de 2021, el popular fabricante chino ha sido incluido en la lista negra de las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el Ejército de su país. El anuncio sigue a las anteriores sanciones impuestas por Washington a Huawei, que prohíben al gigante tecnológico chino preinstalar los servicios de Google en los teléfonos. Esta restricción hace que los dispositivos sean menos atractivos para los compradores occidentales, que a menudo dependen de servicios como Gmail, Google Maps y Play Store. Sin embargo, Xiaomi, que superó a Apple en ventas de teléfonos inteligentes a finales de 2020 para convertirse en la tercera marca de móviles más popular del mundo, no tendrá que eliminar las aplicaciones de Google de sus teléfonos. La clasificación de "empresa militar china comunista" solo significa que los inversores estadounidenses deben deshacerse de las acciones de Xiaomi a más tardar en noviembre de 2021, por lo que la cadena de suministro de la empresa no se verá afectada. En otras palabras, los usuarios no deben preocuparse aún por la desaparición de las aplicaciones de Google de los dispositivos de Xiaomi, a menos que Washington decida ampliar sus sanciones. Si bien por el momento no se espera que la actual política estadounidense tenga consecuencias para los usuarios, sí frenará las inversiones en la constante expansión de Xiaomi en los mercados occidentales, donde la marca ha comenzado a establecerse con dispositivos móviles asequibles y aparatos para el hogar inteligente. Los aficionados a la marca Xiaomi celebraron el reciente lanzamiento mundial del buque insignia Mi 11, que ofrece un hardware que rivaliza con los mejores teléfonos de Apple y Samsung, pero a un precio más bajo. Xiaomi, una marca muy conocida en China, se ha hecho grande a nivel internacional vendiendo en línea teléfonos inteligentes económicos, pero técnicamente avanzados. Ahora la empresa también ofrece todo tipo de dispositivos conectados, desde televisores y lámparas inteligentes hasta ollas arroceras y robots aspiradores. En respuesta a las sanciones, la compañía informó que no tiene vínculos con el Ejército chino y que tomaría medidas para proteger los intereses de la empresa y sus accionistas. Tras la noticia de las restricciones, que también afectan a otras ocho empresas chinas, en su mayoría del sector industrial y en ámbitos como la aviación y la química, las acciones de Xiaomi se desplomaron más de un diez por ciento en la bolsa de Hong Kong. El veto se produjo poco días antes de finalizado el mandato del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no está claro si su sucesor, Joe Biden, se esforzará por revertir las medidas o mantendrá una postura dura con China. Antes de ser sancionada por la administración de Donald Trump, Huawai estaba a punto de convertirse en líder mundial en ventas de teléfonos inteligentes. Sin embargo, desde las prohibiciones de Estados Unidos, ha tenido problemas con las ventas de móviles sin servicios de Google. En China, las ventas de dispositivos Huawei se han mantenido intactas. dpa