Primeras imágenes de Tamara Falcó tras la ruptura sentimental de su hermano

11/02/2021



MADRID, 11 (CHANCE)



Hoy nos hemos levantado con una noticia que nos ha dejado muy sorprendidos. Ha sido el periódico ABC quien ha dado la exclusiva sobre la ruptura amorosa de Julio José Iglesias Preysler y Charisse Verhaert. Tras ocho años de matrimonio y casi 16 de relación sentimental, parece que el amor se ha acabado entre ellos dos y han decidido poner fin a su vínculo.



Hoy, hemos conseguido las primeras imágenes de Tamara Falcó tras hacerse pública esta noticia y lo cierto es que la colaboradora de televisión no ha querido hacer ninguna declaración, tanto es así que ha evitado por completo cualquier cámara de prensa para evitar ser preguntada por la noticia del momento.



Una actitud que no nos extraña por parte de la hija de Isabel Preysler, ya que o es muy generosa con los medios de comunicación o se escaquea para no tener que mostrar su opinión acerca de la actualidad informativa. Todavía desconocemos cómo ha sentado esta ruptura amorosa en la familia, ya que ninguno de ellos se ha pronunciado por redes sociales.



Tamara salía de la Universidad donde está estudiando su curso de cocina en la escuela Le Cordon Belu y ha esquivado perfectamente a los compañeros de prensa para evitar hablar sobre esta ruptura que ya es noticia en todo el país. Como bien sabemos, la novia de Íñigo Onieva tiene muy buena relación con su hermano y seguro que sabe de primera mano qué ha sucedido entre ambos y cómo se encuentra el cantante tras su separación.